Viabilità in Garfagnana, oltre 2 milioni per il miglioramento della strada per l’Orecchiella

La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo con il Comune di San Romano in Garfagnana e il Comune di Villa Collemandina in provincia di Lucca per lavori di miglioramento funzionale e messa in sicurezza della strada comunale per l’Orecchiella.

L’importo complessivo stanziato per la realizzazione dell’intervento è di 2 milioni e 200 mila euro, metà per l’anno 2023 e l’altra metà per il 2024. I lavori riguarderanno due tratti di circa 12 km che dalle frazioni di Caprignana e da quello di Corfino conducono all’Orecchiella.

“Un tassello importante - ha sottolineato l’assessore a infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli - per migliorare l’accessibilità alle riserve di grande valore ambientale e paesaggistico dell’Orecchiella, nel Parco dell’Appennino tosco-emiliano. La Regione è a fianco dei comuni della Garfagnana per il miglioramento della viabilità in zone ad altissimo valore ambientale e ad alto potenziale turistico, un vero e proprio scrigno verde nella nostra Toscana”.