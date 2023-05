Guarda Firenze 2023, manca poco alla 49esima edizione

Domenica 7 maggio torna, per l’edizione numero 49, la Guarda Firenze, la seconda corsa più antica della città organizzata da Firenze Marathon con la collaborazione di Atletica Firenze Marathon. La partenza sarà alle ore 9.30 da Piazza Duomo a Firenze, dove sarà anche l’arrivo.

La manifestazione ha carattere sportivo-istruttivo, si pone come obiettivo primario quello di favorire la conoscenza della storia di Firenze attraverso la consueta corsa/passeggiata turistico-sportiva per la strade della città. Tra gli obiettivi anche la promozione degli stili di vita salutari in una manifestazione di sport per tutti, con particolare focus sui ragazzi delle scuole.

Partner dell’evento sono Comune di Firenze e Regione Toscana, l’ente di promozione sportiva Libertas, promotore dell'evento e la società Atletica Firenze Marathon.

Due i percorsi a disposizione dei podisti: la prova di 10 km circa e la Family Run di circa 3 km. Sotto i 14 anni l’iscrizione è peraltro gratuita.

Sono stati previsti 200 premi a sorteggio per tutti gli arrivati della 10 km ludico motoria.

Saranno premiate anche le prime 5 scuole che presenteranno alla partenza un minimo di 30 partecipanti (comprese iscrizioni degli adulti) con un premio finalizzato all’acquisto di materiale didattico-sportivo.

L’evento sarà tra l’altro immerso in un fine settimana davvero intenso per la “famiglia” organizzatrice in quanto nella stessa domenica allo stadio di Atletica Luigi Ridolfi (“casa” dell’Atletica Firenze Marathon) si svolgerà la seconda giornata del Festival nazionale dello sprint, che sarà anche primo test stagionale per le staffette azzurre: fari puntati sulle 4x100 maschile e femminile. Torneranno a correre insieme 3 dei 4 staffettisti d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu e svariati altri atleti azzurri e toscani di spicco.

LA MAGLIA

Tutti i partecipanti alla Guarda Firenze di 10 km riceveranno una T-shirt ufficiale Joma Guarda Firenze, per i podisti ormai un must da collezionare. Per questa edizione 2023 sarà prevista una speciale grafica nata da un contest social indetto nei mesi precedenti sui canali ufficiali Firenze Marathon. È stato chiesto infatti ai followers di scrivere la prima parola che collegano al nome Guarda Firenze. Le più quotante saranno riportate appunto sulla t-shirt.

GADGETS PER I RAGAZZI

Le maglie verranno date solo agli adulti; ai bambini verranno dati gadgets degli sponsor ufficiali, Conad ed In tempo.

INIZIATIVE E PREMI

Verranno premiate sul palco le scuole con il maggior numero di partecipanti. Saranno messi a disposizione degli atleti premi a sorteggio di varia natura forniti dagli sponsor.

Il riscaldamento sarà organizzato e gestito dal Team della società Fulvio Massini ed Associati.

Lady Radio ed Rdf sono media partner dell’evento.

Conad e acqua San Benedetto cureranno i ristori lungo il percorso che quello finale posto dopo l’arrivo. Quello lungo il percorso si troverà circa a metà percorso, in zona Piazzale Michelangelo, ringraziamento speciale anche al gruppo Game 7 Athletics, altro sponsor ufficiale della Manifestazione.

Si ringraziano anche il Coordinamento delle Misericordie Fiorentine ed il 118 per il servizio Sanitario e l’Esercito per il supporto.

DOVE ISCRIVERSI

Le iscrizioni si ricevono fino a giovedì 5 maggio presso:

FIRENZE MARATHON, Viale M.Fanti 2, c/o Firenze Marathon Stadium; lunedì - mercoledì - venerdì solo dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 9 alle 13 ed anche dalle 14.30 alle 18.00 Tel: 0555522957

ISOLOTTO DELLO SPORT, Via dell’ Argingrosso, 69 a/b ( Fi )- Tel: 0557331055

TRAINING CONSULTANT, Via Fra G.Angelico 6 ( Fi )- Tel:0556236163

ONLINE direttamente dal circuito Enternow.

Ci si può iscrivere anche in Piazza Duomo la domenica mattina della gara fino alle 9.

IL PERCORSO DI 10 KM

PIAZZA SAN GIOVANNI (angolo via Martelli), VIA ROMA, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, VIA CALIMALA, PIAZZA DEL MERCATO NUOVO, VIA POR SANTA MARIA, LUNGARNO ACCIAIUOLI, LUNGARNO CORSINI, PIAZZA GOLDONI, VIA DELLA VIGNA NUOVA, VIA DEGLI STROZZI, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, VIA ROMA, PIAZZA SAN GIOVANNI (Lato via Martelli), PIAZZA DUOMO (Lato via dei Servi), VIA DEL PROCONSOLO, PIAZZA DI SAN FIRENZE, VIA DEI GONDI, PIAZZA SIGNORIA, VIA DELLA NINNA, VIA DEI LEONI, VIA DEI NERI, VIA DEI BENCI, LUNGARNO DELLE GRAZIE, LUNGARNO DELLA ZECCHIA VECCHIA, PONTE SAN NICCOLO’, PIAZZA FERRUCCI, VIALE MICHELANGIOLO, PIAZZALE MICHELANGELO, VIALE GIUSEPPE POGGI, VIA DEI BASTIONI, PIAZZETTA DI SAN MINIATO, VIA DI SAN MINIATO, VIA DI S. NICCOLO’, VIA LUPO, LUNGARNO SERRISTORI, PIAZZA NICOLA DEMIDOFF, LUNGARNO SERRISTORI, PONTE ALLE GRAZIE, LUNGARNO GENERALE DIAZ, LUNGARNO LUISA DE MEDICI, VIA POR SANTA MARIA, VIA VACCHERRECCIA, PIAZZA SIGNORIA, VIA CALZAIUOLI, PIAZZA SAN GIOVANNI.

IL PERCORSO DELLA FAMILY RUN

PIAZZA SAN GIOVANNI, VIA ROMA, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, VIA CALIMALA, PIAZZA DEL MERCATO NUOVO, VIA POR SANTA MARIA, LUNGARNO ACCIAIUOLI, LUNGARNO CORSINI, PIAZZA GOLDONI, VIA DELLA VIGNA NUOVA, VIA DEGLI STROZZI, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, VIA ROMA, PIAZZA SAN GIOVANNI (Lato via Martelli), PIAZZA DUOMO (Lato via dei Servi - Misericordia) PIAZZA DUOMO.

Fonte: Guarda Firenze