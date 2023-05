Igiene delle mani, in ospedale formazione sul campo e tovagliette dedicate a mensa

Aderiscono anche quest’anno come sempre alla giornata mondiale del 5 maggio dedicata all’igiene delle mani e promossa dall’OMS, i presidi ospedalieri dell’Azienda sanitaria con iniziative di sensibilizzazione coordinate da Anna Poli, responsabile del team AID aziendale (A sta per supporto all’uso corretto degli antibiotici, I per prevenzione e controllo delle infezioni, D per diagnostica microbiologica) e direttore della struttura dipartimentale sulle infezioni correlate all’assistenza. Un appuntamento annuale al quale l’Azienda aderisce da sempre per ribadire il ruolo chiave dell’igiene delle mani.

“La strategia scelta – dichiara Anna Poli - punta a catalizzare attorno a un principio di base, l'impegno di tutti i professionisti coinvolti ad ogni livello nell'assistenza al paziente: assicurare nella realtà assistenziale di tutti i giorni cure pulite e quindi cure più sicure. Insieme – sottolinea Poli – possiamo fare di più per prevenire le infezioni e la resistenza agli antibiotici nell’assistenza sanitaria. Promuoviamo la cultura della sicurezza e della qualità delle cure. Diamo la massima priorità all’igiene delle mani con lo slogan “Agiamo subito insieme. Salva vite: igienizza le mani”.

Il 5 maggio presso le mense degli ospedali dell’Azienda saranno distribuite tovagliette speciali che ricorderanno agli operatori sanitari di mantenere alto il livello di attenzione verso un semplice gesto prioritario ed efficace come lavarsi le mani.

Firenze e Mugello, negli ospedali dell’Azienda formazione, stand e segnalibri

All’ingresso dell’ospedale Santa Maria Annunziata il 5 maggio sarà allestito anche uno stand. Personale specializzato potrà dare informazioni sulla buona pratica dell’igiene delle mani. Inoltre per l’intera settimana precedente il 5 maggio saranno date informazioni sul campo da parte del gruppo infezioni che si muoverà nei reparti delle medicine e delle chirurgie, della terapia intensiva, del Day Service e dell’Area Materno infantile. Un evento formativo accreditato dalla direzione infermieristica con anche la partecipazione della direzione sanitaria, si terrà il 4 maggio dal titolo “La gestione del paziente colonizzato infetto” a cui seguiranno altre date e che prevede interventi anche sul tema lavaggio mani per aiutare gli operatori a contestualizzare.

Un banchino informativo sarà posizionato anche all’ingresso del Palagi dove nella giornata del 5 maggio e nei giorni precedenti saranno svolte attività di informazione e formazione. Stessa iniziativa al San Giovanni di Dio con uno stand allestito nella Galleria lato ingresso principale dove il 5 maggio saranno distribuiti campioni di soluzione idroalcolica e i segnalibri “A mani nude 2023”. Segnalibri e stand informativi anche all’ingresso dell’ospedale Santa Maria Nuova.

All’ospedale del Mugello oltre allo stand in portineria, gel alcolico anche all’ingresso della mensa mentre in Ostetricia saranno distribuite alle mamme le tovagliette per il pranzo dedicate alla giornata.

Empoli, all’ospedale Infopoint e Associazioni sportive per sensibilizzare

L’ospedale San Giuseppe di Empoli il 5 maggio organizza un Infopoint dalle 10 alle 17 con materiale informativo e il box pedagogico presso l'Hospital Street per verificare la pulizia delle mani. Durante la giornata saranno presenti alcune Associazioni sportive in collaborazione con il Comune di Empoli per sensibilizzare la cittadinanza alla giornata.

Pistoia, oggi attività al mercato cittadino. In Valdinievole nei consultori e centri prelievo

A Pistoia due iniziative in ambito territoriale con una visita a un presidio del territorio e l’attività di sensibilizzazione questa mattina al mercato cittadino con il supporto dello strumento tecnologico per il corretto lavaggio delle mani, iniziativa quest’ultima a cura del Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica dell’Azienda. In ambito ospedaliero, al Piot di San Marcello Pistoiese e al San Jacopo saranno distribuiti nei vari setting assistenziali i segnalibri “A mani nude”.

In Valdinievole sarà svolta una campagna di sensibilizzazione agli operatori sanitari e agli utenti presso i centri prelievi e nei consultori; in ospedale oltre alla distribuzione di gel alcolico tascabile a tutti gli operatori sanitari, saranno allestiti anche dei distributori di salviette igienizzanti per la sanificazione dei cellulari aziendali e cerca persone.

Prato, iniziative di sensibilizzazione agli operatori e segnalibri per i visitatori

Al Santo Stefano di Prato il 5 maggio saranno distribuiti ai visitatori dell’ospedale segnalibri con lo slogan della giornata mondiale. Per gli operatori sanitari sono previste varie iniziative di sensibilizzazione. Fra queste il passaggio sotto il box dopo l’uso del gel alla fluoresceina per verificare la corretta frizione delle mani in vari reparti dell’ospedale.

All’interno dei vari presidi ospedalieri dell’Azienda nei giorni immediatamente precedenti al 5 maggio sarà svolta anche una specifica attività di informazione e formazione sia agli operatori che ai cittadini presso le direzioni sanitarie di presidio e infermieristiche. A partire dal 15 maggio, invece, sono previste delle sessioni di osservazioni sull’igiene delle mani tramite l’utilizzo di schede di rilevazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sarà monitorata in questi giorni anche la rispondenza alla sorveglianza CSIA (consumo di soluzione idroalcolica) in ambito ospedaliero così come previsto dal Ministero della Salute. Sarà intrapreso anche una revisione della procedura aziendale sulla prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (ICA), le infezioni acquisite che possono verificarsi in tutti gli ambiti assistenziali, inclusi assistenza a domicilio, ambulatori e strutture residenziali territoriali.