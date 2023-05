Cadaveri nelle valigie, oggi la sentenza per il duplice omicidio

Oggi si attende la sentenza del processo a Elona Kalesha, imputata per l'omicidio di Shpetim e Teuta Pasho, genitori dell'ex compagno scomparsi nel 2015 e ritrovati cadavere fatti a pezzi a dicembre 2020 in delle valigie tra la Fi-Pi-Li e il carcere di Sollicciano.

Stamattina al bunker di Santa Verdiana del tribunale di Firenze è cominciato il processo, l'accusa ha chiesto l'ergastolo per la 38enne, la difesa chiede l'assoluzione 'per non avere commesso il fatto'.

La tesi dell'accusa è che la donna avrebbe ucciso i coniugi residenti a Castelfiorentino per impedire che loro rivelassero al figlio Taulant che lei aspettava un figlio da un altro uomo, prima di abortire a ottobre 2015, poco dopo la scomparsa della coppia. Per la difesa Kalesha è innocente perché non è stato ritrovato il Dna della donna sulle maniglie delle valigie che nascondevano i resti della coppia.

I giudici della Corte d'assise sono entrati in camera di consiglio per decidere.

Il processo riguarda uno solo dei tre reati inizialmente contestati alla donna. A dicembre è andato in prescrizione il reato di occultamento di cadavere, oggi quello di vilipendio di cadavere.