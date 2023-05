Jazz in Macelleria compie 19 anni, Dario Cecchini torna a San Miniato

La macelleria Falaschi di San Miniato festeggia il 19esimo compleanno di Jazz in Macelleria domenica 14 maggio.

La prima edizione è del 2004, un'idea del duo Falaschi e Vincenti, e anche stavolta ci sarà il Trio Scafroglia in concerto. Portare jazz e swing all'interno di un negozio era un'idea pre-social, e da lì tanti altri concerti.

Per questo anniversario, come la prima volta, sarà presente anche Dario Cecchini, il macellaio di Panzano in Chianti ritratto anche in un'edizione di Chef's Table. L'edizione 2023 viene celebrata con il manifesto stampato da Martina Vincenti 'La tipografa toscana'.

"Per le varie edizioni dei Butchers for Children - spiega Andrea Falaschi - abbiamo festeggiato gli 80 anni di attività della Macelleria equina Pellegrini di Milano, siamo stati ospiti in Alice TV, abbiamo eseguito il Jazz in Macelleria per tutta un’edizione di Pitti Immagine per lo stilista Romeo Gigli, aveva trasformato per noi il suo stand in una trattoria e nella stanza dell’appendiabiti esponeva la collezione. Non sono mancati altri appuntamenti fuori dall’Italia, ad Oslo in Norvegia fino al Borough

Market negli Uk".

Appuntamento dalle 18 di domenica 14 maggio, prenotazioni per cena allo 0571/43190.