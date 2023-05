Termina la corsa allo scudetto per la Savino Del Bene: con Milano finisce 2-3

Un duello durato tutta la stagione, bello e intenso, in cui alla fine è stato il Vero Volley Milano a prevalere. Il campionato della Savino Del Bene Volley termina con l'eliminazione subita in Gara-3 della Semifinale Scudetto, si conclude al termine di una partita persa per 3-2, ma combattuta fino all'ultimo e durata ben due ore e ventidue minuti di gioco.

Una sfida dalle mille emozioni: contraddistinta dalla paura e lo sconforto dei primi due set, ma anche dall'estasi e l'esaltazione per la terza e quarta frazione di gioco.

Il Vero Volley Milano è infatti partito meglio e si è portato in vantaggio per due set a zero, conquistando le prime due frazioni di gioco con i punteggi di 21-25 e 20-25.

Spalle al muro, sull'orlo dell'eliminazione, la Savino Del Bene Volley ha trovato le energie fisiche e mentali per rimettere in piedi la gara: le ragazze di Barbolini hanno infatti vinto il terzo set ai vantaggi, dopo un lungo scontro punto a punto.

Conquistato la terza frazione per 26-24 la Savino Del Bene Volley ha poi dominato il quarto set, vincendolo per 25-18. La sfida si è così conclusa al tie break, con Milano che è riuscita a costruire l'allungo decisivo. Avanti 5-8 al cambio campo la squadra lombarda si è infatti aggiudicata il quinto set per 10-15 e la gara per tre set a due.

Il Vero Volley Milano, guidato dalla MVP Jordan Thompson, accede dunque alla Finale Scudetto, dove incontrerà la Prosecco DOC Imoco Conegliano.

La stagione della Savino Del Bene Volley si conclude invece con l'orgoglio di aver lottato fino all'ultimo. La squadra di coach Barbolini non giocherà una Finale che sarebbe stata storica per il club, allo stesso tempo però la Savino Del Bene Volley può essere soddisfatta di una stagione in cui è stata conquistata una coppa europea, la CEV Cup, e la qualificazione per la prossima CEV Champions League.

La cronaca

Massimo Barbolini schiera la sua squadra con Di Iulio al palleggio, Antropova come opposto, Alberti e Washington come centrali, Zhu Ting e Pietrini in banda, con Castillo come libero titolare.

Coach Gaspari risponde con Orro da alzatrice, Thompson da opposto, Larson e Sylla in banda, con Stevanovic e Folie come centrali e Parrocchiale come libero.

1° Set

La resa dei conti tra Savino Del Bene Volley e Vero Volley Milano si apre con un tentativo di allungo della formazione di casa. Zhu Ting segna due punti consecutivi e con un errore in attacco di Sylla, la squadra di Barbolini si porta sul 3-1. Milano pareggia sul 3-3 e poi trova due punti di vantaggio (7-9). La Savino Del Bene Volley prova a riavvicinarsi con Zhu (8-9), ma poco dopo Antropova subisce il muro dell'8-11 e coach Barbolini è costretto al time out. Dopo la pausa arriva un muro di Stevanovic per il +4 del Vero Volley Milano (8-12), ma la Savino Del Bene Volley non si arrende e rimonta trovando il -2 con un muro di Zhu Ting (13-15). Milano mantiene il vantaggio e riesce nuovamente a tornare avanti di quattro lunghezze (18-22). Barbolini gioca il secondo time out del set e la sua squadra torna sul -2 con due attacchi vincenti di Antropova. Sul 20-22 è Milano a chiamare il suo primo time out del set, con coach Gaspari che ferma la rimonta della Savino Del Bene Volley. Nonostante il tentativo di rimonta la Savino Del Bene Volley non può riaprire la prima frazione, che infatti viene vinta 21-25 da Milano.

2° Set

In apertura di secondo set è Milano ad allungare fino al 4-7. Barbolini spende subito un time out, ma Milano aumenta comunque il vantaggio arrivando anche sul 4-8. Thompson continua a segnare, ma la Savino Del Bene Volley si riavvicina, portandosi fino all'8-10 prodotto da Antropova a muro. La squadra di Barbolini non riesce a mantenersi in scia e viene staccata nuovamente: il 9-15 innesca una nuova richiesta di time out per la Savino Del Bene Volley, ma ancora una volta Milano riesce a conservare un buon vantaggio e Thompson, con un ace, segna il punto dell'11-17. La squadra di Barbolini non si arrende e riesce a dimezzare lo svantaggio (16-19), tanto che coach Gaspari deve spendere il primo “tempo” del set. Dopo il time out la Savino Del Bene Volley arriva sul -2 con il punto del 18-20 di Zhu Ting. Milano riesce però ad allungare nuovamente e ad aggiudicarsi la seconda frazione con il 20-25 messo a segno da Thompson.

3° Set

La Savino Del Bene Volley reagisce in apertura di terzo set. Antropova segna l'ace del 3-2, mentre Washington firma il muro del 4-2. Poco dopo Pietrini trova il pallonetto del 6-4, mente Di Iulio segna il mani out del 7-5. Milano trova il pari sul 7-7 per effetto di un errore in attacco di Pietrini, ma la Savino Del Bene Volley torna avanti di due punti grazie a Alberti ed Antropova (10-8). La risposta di Milano arriva con un mani out di Sylla ed un ace di Folie, che pareggiano la sfida sul 10-10. Inizia una fase di scambi punto a punto e le due squadre si trovano sette volte in situazione di parità. L'equilibrio viene rotto da Milano che con Sylla e Thompson trova il +2 (17-19). Barbolini ferma il set con un time out, ma al rientro in campo la sua squadra scivola sul -3. La Savino Del Bene Volley rimane attacca alle ultime speranze e rimonta fino al 20-20, costringendo Milano al time out. Il finale di set è al cardiopalma: Zhu Ting segna il 21-20 e il 22-21, poi Barbolini cambia la diagonale palleggiatrice opposto inserendo Mingardi e Yao Di. Il Vero Volley Milano trova il vantaggio sul 22-23 e coach Barbolini si gioca l'ultimo time out. Begic fallisce il servizio e il risultato torna in parità sul 23-23. Larson tira fuori dal cilindro la giocata del 23-24, ma Antropova realizza il 24-24 e disinnesca il match point in favore di Milano. Sempre Antropova porta il punteggio sul 25-24 con uno splendido muro vincente e coach Gaspari risponde con il suo ultimo time out. Milano non riesce però a fermare la Savino Del Bene Volley e alla ripresa della partita Pietrini inchioda il punto del decisivo 26-24.

4° Set

Conquistato il terzo set la Savino Del Bene Volley aggredisce la quarta frazione di gioco e vola sul 5-2 con una Washington assoluta protagonista. Coach Gaspari chiama time out, ma il vantaggio della Savino Del Bene Volley arriva sul +6 con il colpo dell'8-2 messo a terra da Washington. Milano abbozza un tentativo di rimonta e arriva sul 9-4 grazie a Larson. La squadra di Barbolini non si scompone e continua ad amministrare il vantaggio, anche se Milano prova a cambiare le carte in tavola con l'ingresso di Rettke. Milano si “arrampica” sul 15-10 grazie a due punti consecutivi della stessa centrale statunitense, ma la Savino Del Bene Volley trova il +8 con un muro di Pietrini (19-11). Il +8 viene confermato a muro da Washington, che chiude la strada a Begic con il monster block del 23-15. Milano accorcia con Begic e Davyskiba (24-18), ma alla quarta palla set la Savino Del Bene Volley trova il punto del 25-18 con Antropova e pareggia il conto dei set sul 2-2.

5° Set

Punto a punto la prima fase del tie break, anche se Milano riesce a trovare il +2 e obbliga Barbolini al time out (3-5). Il vantaggio della formazione lombarda tocca anche il +3 e al cambio campo il punteggio è di 5-8. Pietrini accorcia nuovamente sul -2, ma Milano non si fa avvicinare e anzi allunga sul 6-10 e poi ancora sul 7-12. Il quinto set finisce con il successo di Milano, che mette a terra il 10-15 con Sylla e conquista la vittoria e l'approdo alla Finale Scudetto.

Coach Barbolini post partita: “Posso dire solamente “brave” alle ragazze. Penso sia stata una stagione di alto livello, una stagione con buoni risultati. Ci eravamo posti l'obiettivo molto ambizioso di vincere la CEV Cup e di qualificarci per la Champions League e negli ultimi dieci anni sono state solamente quattro le squadre a riuscire a vincere una coppa europea e qualificarsi per la Champions successiva. Peccato, oggi è mancata la ciliegina sulla torta, ma molto brave le ragazze, perchè la partita sembrava dovesse finire 0-3 e invece sono state in grado di riaprirla. Peccato per il tie break, ma oggi giocavamo contro una squadra di livello mondiale. Ripeto, bisogna dire “brave” a queste ragazze, non solo per Gara-3, ma per tutta la lunga stagione che hanno fatto. È ovvio saremmo stati più contenti se ci fossimo sentiti sabato per la presentazione della partita, quindi è normale ci sia delusione e tanta amarezza. Penso ci fossimo meritati di arrivare a giocarci la finale, però onore a chi ha vinto e in bocca a lupo a Milano e Conegliano: sarà una bella finale.”

Savino Del Bene Volley - Vero Volley Milano 2-3 (21-25, 20-25, 26-24, 25-18, 10-15)

Savino Del Bene Volley: Sorokaite, Alberti 5, Beliën, Zhu Ting 18, Pietrini 13, Merlo (L1), Mingardi 2, Yao Di, Angeloni (L2) n.e., Guidi n.e., Washington 10, Antropova 27, Castillo, Di Iulio 2. All.: Barbolini.

Vero Volley Milano: Stysiak, Averie n.e., Folie 11, Orro 1, Parrocchiale (L1), Begic 4, Thompson 28, Rettke 3, Stevanovic 11, Negretti (L2) n.e., Sylla 13, Davyskiba 2, Larson 8, Candi. All.: Gaspari.

Arbitri: Goitre – Florian -Verrascina

Durata: 2h 22' (29', 29', 36', 28', 20')

Attacco: 41% - 45%

Ricezione Pos. (Prf.): 64% - 60% (29% - 31%)

Muri: 9-8

Ace: 2-4

MVP: Thompson

Spettatori: 2590

Fonte: Savino Del Bene - Ufficio stampa