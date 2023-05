10K Run Empoli, torna la sfida contro il tempo

10K Run, a Empoli nuova sfida contro il tempo

Se la prima esperienza era stata più che positiva, la speranza è che la seconda sia ancora migliore. Il 28 maggio torna la 10K Run Empoli, lanciata lo scorso anno dalla Podistica Empolese per mostrare come anche nella cittadina toscana si possa correre molto veloce. La gara è parte del calendario Uisp e anche quest’anno abbina alla 10 km completamente pianeggiante anche la 5 km non competitiva.

Chi ha affrontato il percorso lo scorso anno può confermare l’estrema scorrevolezza del percorso, che prende il via dalla zona sportiva per svilupparsi attraverso Cortenuova, Pontorme e Tinaia per poi tornare verso Empoli attraverso Via delle Olimpiadi, con conclusione epica all’interno dello stadio. Lo scorso anno a vincere furono Stefano Massimi in 32’21” e Martina Martelli in 38’25”, tempi contro i quali andranno i concorrenti di quest’anno per abbassare ulteriormente i limiti.

Partenza alle 9 dall’interno dello Stadio Castellani. Cambia rispetto allo scorso anno il luogo del ritrovo, posizionato dalle 7.30 sempre all’interno dello stadio. Le iscrizioni sono già aperte, a un costo estremamente competitivo considerando che per i primi 300 iscritti a fronte del pagamento di soli 10 euro si avrà anche uno zainetto con all’interno una bottiglia di vino.

La manifestazione, intitolata alla memoria di Enrico Camaggi, vedrà premiati i primi 10 assoluti e veterani e i primi 5 della categoria argento, questo sia al maschile che al femminile. Premi anche per le prime 5 società.

Il 28 maggio è già dietro l’angolo, Empoli merita di essere scoperta sia correndo che attraverso una domenica all’insegna del turismo, fra i suoi palazzi e le costruzioni militari. Per molti sarà una scoperta…

Per informazioni: Asd Podistica Empolese, tel. 333.4683796, info@podisticaempolese.it