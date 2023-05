"Artimino e la necropoli di Prato Rosello", una domenica a spasso nella storia

Nuova iniziativa domenica 14 maggio, promossa dall’Associazione Archeologica Volontariato Medio Valdarno. Con questa escursione l’associazione inaugura dunque nel migliore dei modi il suo cinquantunesimo anno di attività alla scoperta del territorio e dei suoi segreti archeologici, insieme alla guida Mauro Stefanelli.

L’invito a partecipare è rivolto sia a Soci ma anche a coloro che vogliono avvicinarsi per conoscere alcuni degli aspetti ambientali e storici del nostro territorio. Di seguito tutte le informazioni utili per la partecipazione:

Passeggiata di circa 6 Km nei pressi della Villa medicea dei 100 camini ad Artimino.

Partenza dal Borgo di Artimino, osservando la splendida Villa per poi recarsi al nucleo di tombe Etrusche di Prato Rosello, addentrandosi nei boschi del Barco mediceo.

Ritorno al borgo dal solito tragitto per arrivare alla Pieve ed al piccolo museo di Artimino dove sono musealizzati i corredi delle tombe visti poco prima.

Nel percorso ci sarà modo di osservare delle evidenze archeologiche e alcune peculiarità botaniche e naturalistiche. Il percorso è di tipo turistico (T - classificazione CAI), non richiede preparazione o dotazioni tecniche particolari. Sono consigliati scarpe e bastoncini da trekking, acqua, un copricapo per il sole, ed un ombrello se le condizioni meteo fossero incerte, abbigliamento adeguato al contesto campestre. Sono ammessi cani a seguito, ma esclusivamente a guinzaglio (e museruola dove occorresse), nel rispetto degli altri partecipanti, delle proprietà attraversate e della fauna selvatica.

Luogo del ritrovo: parcheggio del borgo di Artimino, Carmignano (PO).

Orario: Ore 14:45 con partenza alle ore 15:00 rientro alle ore 18.00.

COSTO: euro 10,00 a persona, comprensivo di assicurazione e di ingresso al Museo.

In Caso di pioggia, la passeggiata non avrà luogo e sarà rimandata a data da definire.

Per informazioni e prenotazioni: info@archeoempoli.it - Marco cell. 3384493006 - Claudia cell. 3339043522

Fonte: Associazione Archeologica Volontariato Medio Valdarno