Cambia sede l'infopoint Alia di Montelupo

Da mercoledì prossimo, 10 maggio, uno sportello al cittadino di Alia Servizi Ambientali SpA sarà ospitato temporaneamente presso il palazzo comunale di Montelupo Fiorentino, nell’attesa di altra soluzione organizzativa.

In questa fase, vista la chiusura dell’attività di Infopoint presso l’Ecocentro di via Grottaglie, un operatore Alia sarà a disposizione deli utenti presso il palazzo comunale, in viale Cento Fiori 34, ogni mercoledì in orario di apertura al pubblico, dalle 08.30 alle 13.00.

Al fine di agevolare il servizio al cittadino, visto che al momento il Punto Alia più vicino è aperto presso l’Ecocentro in via del Castelluccio a Empoli, è stato istituito lo sportello temporaneo presso il palazzo comunale di Montelupo, cui rivolgersi per informazioni e ritiro di materiali nel comune di residenza.

All’InfoPoint gli utenti potranno ritirare sacchi azzurri per la raccolta porta a porta, ricevere informazioni sulle diverse modalità di raccolta differenziata, sui servizi di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade, sulla raccolta dei rifiuti ingombranti.

Fonte: Alia - Ufficio stampa