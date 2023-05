Challenge Cup, il Bisonte Firenze gioca la finale di qualificazione con Casalmaggiore

L’Europa non è mai stata così vicina. C’è solo un ostacolo fra Il Bisonte Firenze e la prima storica partecipazione a una competizione continentale, ed è la Trasporti Pesanti Casalmaggiore, che ha chiuso sesta nella regular season ed ha perso solo alla bella nei quarti dei Play Off Scudetto contro Milano: domani alle 19, al PalaRadi di Cremona, si gioca la finale dei Play Off di qualificazione alla Challenge Cup, e chi vincerà otterrà il pass per la terza coppa europea per importanza, terreno di caccia delle squadre italiane che hanno vinto tre delle ultime quattro edizioni. Per le bisontine sarà l’epilogo di una stagione lunga e altalenante, in cui il finale però è stato esaltante: nei Play Off Challenge Cup sono arrivate quattro vittorie consecutive, di cui le ultime tre in trasferta, e sarà ancora una trasferta a sancire se la squadra di Parisi, al completo, l’anno prossimo potrà attraversare per la prima volta i confini della penisola.

EX E PRECEDENTI – Oltre a coach Carlo Parisi, che ha allenato Casalmaggiore nella serie A1 2020/21, le ex dell’incontro sono tre. Da una parte c’è Dayana Kosareva, che ha vestito la maglia rosa nella serie A1 2020/21, dall’altra ci sono Elena Perinelli, che ha giocato a Firenze nella stagione 2015/16 in A1, e Laura Melandri, bisontina nella serie A1 2016/17. I precedenti fra le due squadre sono ventiquattro, con Il Bisonte che ha vinto sette volte a fronte di diciassette sconfitte (comprese le due maturate in regular season fra andata e ritorno).

LE PAROLE DI CARLO PARISI – “Siamo molto contenti dell’opportunità che ci siamo guadagnati: ci giochiamo l’accesso alla Challenge Cup, e arriviamo a questa finale dopo una partita complicata a Busto, in cui abbiamo avuto alti e bassi che non possiamo permetterci contro una squadra come Casalmaggiore. Dobbiamo essere pronti fin da subito, e approcciare la partita con una aggressività diversa: come abbiamo fatto nelle ultime gare, dovremo pensare molto di più al nostro campo, facendo le cose che ci riescono meglio e limitando al minimo i nostri punti deboli. Casalmaggiore è una squadra completa, con un opposto come Dimitrova che nelle ultime giornate si è messa in evidenza non solo per numero di punti ma anche per la qualità delle prestazioni: dovremo stare molto attenti a lei come a tutte le altre e giocarcela a viso aperto. Rispetto all’ultimo confronto a Cremona è un altro momento della stagione: lì abbiamo perso un’opportunità soprattutto al tie break, ne facciamo tesoro e domani cercheremo di essere più pronti e lucidi quando dovremo giocare i punti importanti”.

LE AVVERSARIE – La Trasporti Pesanti Casalmaggiore di coach Andrea Pistola dovrebbe schierarsi con la statunitense Lauren Carlini (classe 1995) in palleggio, la bulgara Emiliya Dimitrova (1991) come opposto, l’olandese Juliët Lohuis (1996) e Laura Melandri (1995) al centro, Elena Perinelli (1995) e la statunitense Alexandra Frantti (1996) in banda e Chiara De Bortoli (1997) nel ruolo di libero.

