Sessant'anni di Odg Toscana: Fucecchio tappa degli eventi formativi

Il tour per le celebrazioni in Toscana è partito il 10 marzo da Firenze per proseguire a Grosseto e Livorno, e farà tappa a Fucecchio l’11 maggio, a Viareggio il 13 maggio e a Pistoia il 17 maggio.

A Fucecchio l’appuntamento è organizzato in collaborazione con Fondazione Montanelli Bassi e si terrà a partire dalle 10 nell’auditorium della Fondazione Montanelli, in Via San Giorgio 2. Il tema sarà “60 anni dell’Ordine dei giornalisti. Informazione e linguaggi nell’era digitale”.

Interverranno Alberto Malvolti, presidente della Fondazione Montanelli, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, Giampaolo Marchini, presidente Odg Toscana, Emma Donnini, assessore comunale alla scuola e alla formazione, Manuel Salvaggio, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Montanelli Petrarca, Genny Pellitteri dirigente scolastica dell’istituto superiore Arturo Checchi, Fabio Muzzi, fotogiornalista, Sabrina Busato, presidente Federazione Europea itinerari storici culturali e turistici, Gabriele Ametrano, direttore progetto e rivista La Città dei Lettori.

Durante l’incontro formativo saranno presentare testimonianze e approfondimenti sui linguaggi comunicativi legati al tema della cultura. Saranno portate esperienze di comunicazione in ambito turistico e culturale, con particolare riferimento a cammini, borghi e festival. Spazio anche ad esperienze di giornalismo e comunicazione portate avanti da studenti di scuola superiore e alunni della scuola media. A moderare sarà Silvia Volpi, giornalista e Vice Presidente della Fondazione dell’ordine dei giornalisti della Toscana.

Il 13 maggio sarà la volta di Viareggio, all'Hotel Palace, in via Flavio Gioia 2, a partire dalle ore 10. Tema della giornata formativa sarà "60 anni dell'Ordine dei giornalisti. L'Unione Europea: competenze, valori, economia, politica estera, opportunità".

L'obiettivo sarà fornire ai giornalisti le nozioni di base per parlare di Europa in termini corretti. Esperti della materia illustrano valori comuni, opportunità per il territorio, le diverse competenze dei differenti organismi e i temi realtivi al PNRR. A confrontarsi saranno Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Alberto D’Alessandro, presidente di Casa Europa Viareggio, Pier Vigilio Dastoli, già assistene di Altiero Spinelli e Presidente Movimento Europa Italia. Coordina: Michele Morabito, giornalista e Direttore Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema

Il 17 maggio invece l’appuntamento sarà a Pistoia, sempre alle ore 10, nell’auditorium della Fondazione CariPt, in Piazza del Duomo 7, con il tema “60 anni dell’Ordine dei giornalisti. Carta, web e tv nell’informazione”

Il corso approfondirà il tema dell’evoluzione del giornalismo, dalla carta stampata al web fino ai nuovi strumenti della professione. Focus sul giornalismo della tv locale e sui cambiamenti affrontati negli ultimi anni per garantire un’informazione di contenuto e in linea con lo sviluppo tecnologico. Spazio anche all’esperienza di didattica e giornalismo portata avanti con l’iniziativa “Quotidiano in classe”.

Ad intervenire saranno Lorenzo Zogheri, presidente della Fondazione Caript, Giampaolo Marchini, presidente Odg Toscana, Daniela Gori, docente dell’istituto de’ Franceschi Pacinotti, Paola Bardelli vice direttrice Tvl Pistoia. Modera Marco Bastiani, consiglio direttivo Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana.

Fonte: Odg Toscana