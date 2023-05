Elezioni Gavorrano, classica sfida csx-cdx

Elezioni Gavorrano, i candidati sindaco

Gavorrano è il secondo comune più popoloso della provincia di Grosseto a essere richiamato alle urne il 14 e 15 maggio 2023 per il rinnovo della carica di sindaco e consiglio comunale. Due soli i nomi presenti sulle schede elettorali, in rappresentanza di aree di centrosinistra e di centrodestra. Stefania Ulivieri ha l'appoggio della lista Gavorrano Progressisti Uniti, Andrea Maule invece della lista Noi, per Gavorrano!

Ulivieri ha l'appoggio dell'intero arco di centrosinistra, dal Terzo Popolo a Rifondazione passando per il Pd. Maule è il candidato della Lega con l'appoggio dell'intero centrodestra.

La corsa a sindaco 5 anni fa fu molto più affollata. Andrea Biondi, per Gavorrano Progressista, venne eletto sindaco con il 38,48%.