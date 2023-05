Elezioni Marradi, Triberti tenta il tris

Elezioni Marradi, i candidati sindaco

Marradi è tra i tre comuni in provincia di Firenze chiamati al voto il 14 e 15 maggio oltre a Campi Bisenzio e Impruneta.

Si ripresenta agli elettori il sindaco uscente Tommaso Triberti, coordinatore provinciale di Italia Viva in corsa ma con il sostegno del centrosinistra. Triberti era a conclusione del secondo mandato ma per via delle dimensioni ridotte del territorio governato (meno di 3mila abitanti) la legge consente un terzo mandato.

Il centrodestra tradizionale (FdI-Lega-FI e Udc) appoggia Stefano Benedettini. Rudi Frassineti è il terzo candidato con la lista Anima Marradi.

Triberti nel 2018 ottenne una maggioranza schiacciante, tra le più alte registrate in toscana: l'86,87% contro l'allora candidata di Siamo Marradi Raffaela Ridolfi.