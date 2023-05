Elezioni Massa, centrodestra diviso dopo la sfiducia al sindaco

Elezioni Massa, i candidati sindaco

Elezioni tormentate a Massa, dove il centrodestra all'esperienza di governo si è sfaldato arrivando addirittura alla sfiducia del sindaco Francesco Persiani in Consiglio comunale e alla reggenza del commissario prefettizio. A togliere il sostegno è stato il partito di Fratelli d'Italia, che alle elezioni del 14 e 15 maggio ha optato per il cambiamento con Marco Guidi. Oltre alla lista FdI troviamo anche Liberali e Riformisti-nPsi, Marco Guidi sindaco, Massa Futura e Noi moderati del Centrodestra. Il sindaco sfiduciato non è stato a guardare e ci riprova con l'appoggio di Lega, Forza italia, Civici Apuani e Francesco Persiani sindaco come liste a sostegno.

Il centrodestra tenta il ribaltone con Enzo Ricci. Per lui le liste del Pd, Evangelisti per Massa, Massa è un'altra cosa, Per Massa dalla parte del Cuore, Alleanza Verdi Sinistra. Insolito il sostegno del Movimento 5 Stelle con Unione Popolare, che riporta la falce e il martello sulle liste elettorali nel sostegno a Daniela Bennati. Gli altri candidati sono Andrea Barotti, Marco Lenzoni e Guido Mussi, quest'ultimo in corsa per il redivivo Partito Repubblicano Italiano.

Cinque anni fa Persiani vinse al ballottaggio pur partendo con uno svantaggio di più di 5 punti percentuali contro Alessandro Volpi del centrosinistra. Ma dai 9.916 voti Persiani quasi raddoppiò il sostegno due settimane dopo con 17.830 voti, mentre Volpi ottenne poco più di 1.500 voti in più.