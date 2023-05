Guarda Firenze, circa 1.500 partecipanti. Bouras e Pizzamanno i primi arrivati

Una festa l’edizione numero 49 della Guarda Firenze, la seconda corsa più antica della città, che ha avviato svariate generazioni di fiorentini alla corsa, organizzata da Firenze Marathon con la collaborazione di Atletica Firenze Marathon. Dopo la ripartenza dello scorso anno e in attesa di festeggiare i 50 anni dell’evento nell’edizione 2024, sono stati circa 1500 i partenti, tra adulti e ragazzi (suddivisi per il percorso di 10 km e per il percorso Family di 3 km) per le vie del centro storico.

Partenza e arrivo erano in piazza Duomo, con il via dato dall’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, con Giancarlo Romiti presidente del comitato organizzatore di Firenze Marathon e il general manager Diego Petrini a coordinare lo staff. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani era invece in corsa.



Il primo uomo ad arrivare al traguardo, dopo 35’31”, è stato Ayoub Bouras, primo anche lo scorso anno, quest’anno tesserato per la Polisportiva Ellera; ha preceduto Abdelouhaed Lablaida del G.S. Maiano e Andrea Nencioni.

Tra le donne prima al traguardo la fiorentina Maddalena Pizzamano dell’Atletica Firenze Marathon in 41’45” davanti a Elena Santi dell’ASD Prato Promozione e a Valentina Addorisio dell’ASD Podistica La Medicea.

A tutti i partecipanti è stata consegnata la T-shirt ufficiale Joma Guarda Firenze con una speciale grafica nata da un contest social indetto nei mesi precedenti sui canali ufficiali Firenze Marathon con le parole più votate collegate all’evento Guarda Firenze. Per i bambini gadgets degli sponsor ufficiali, Conad ed InTempo.

Conad e acqua San Benedetto hanno curato i ristori.

Sono state premiate sul palco le scuole con il maggior numero di partecipanti con premi comprendenti anche buoni per materiale didattico. Nell’ordine la Villani con 84 partecipanti (che era stata seconda lo scorso anno), la San Pier Martire con 72, la Collodi con 46, la Pilati con 43 e Galileo con 31.



PROSSIMO APPUNTAMENTO

Prossimo evento organizzato da Firenze Marathon, sabato 17 giugno con partenza alle 21 da Piazza Duomo, l’83esima edizione della Cetilar Run Notturna di San Giovanni, la tradizionale e attesa gara competitiva sulla distanza di 10 km omologati.

Fonte: Ufficio stampa