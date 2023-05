Il marciatore Siragusa si fa valere ai campionati di Pistoia

Torna di nuovo alla vittoria dopo i Mondiali di Torun in Polonia di fine marzo, il marciatore di Colle di Val d'Elsa Gianni Siragusa.

Sabato scorso a Pistoia domina la gara dei 3000mt.di marcia in pista ai campionati di società, risultato che determina anche la finale nazionale di fine luglio a Salerno.



Ottimo il test tecnico per il colligiano in vista dei Giochi Europei di Tampere Finlandia, gara in programma per l'azzurro il 5 luglio nella gara dei 10km.su strada di marcia, (unico rappresentante per l'Italia).

Prossimo impegno gli assoluti di Arezzo nei 10000mt.in pista sabato prossimo.