Oltrera 2009 vince il campionato provinciale di Pisa

L'Oltrera classe 2009 Dilettanti vince il campionato provinciale di Pisa sotto la guida di mister Simoncini.

Dopo un campionato iniziato l'ultima settimana di Agosto 2022, l'undici pontederese arriva a dicembre 2022 chiudendo in vetta alla classifica del girone eliminatorio con una giornata di anticipo, senza mai aver pagato sconfitta.

Nella seconda parte del campionato, con un girone unico composto dalle prime tre squadre dei tre gironi della provincia di Pisa più la migliore quarta classificata, l'Oltrera ha tenuto sempre la testa della classifica e si è presentato a questa ultima giornata con un solo punto di svantaggio sulla rivale Calci.

Per questo match decisivo il tecnico dell'Oltrera ha messo in campo in Attacco: Tani e Ciappi, come esterni Como e Marconi, Centrocampisti Silvi e Campana e in Difesa Matteoli, Salvadori, Leoncini e Lenzini, tra i pali Bullari. L'undici rivale di Mister Vaglini ha avuto poche occasioni e una partita veramente tutta in salita contro una formazione granitica e di alto spessore tecnico che ha saputo gestire per oltre 70' una partita che alla fine del primo tempo sembrava in bilico ma che poi é stata sbloccata nel secondo tempo da una bella punizione di Marconi e un tap in vincente di Tani. A risultato acquisito la solida e collaudata difesa formata da Matteoli, Salvadori, Leoncini, Lenzini ha fatto il resto ed ha reso il risultato acquisito.

Per il gruppo si affaccia ora il Campionato regionale, che sicuramente avrà una nuova pretendente. Il compito più difficile sarà per la società riuscire a tenere a sé questi piccoli talenti oramai svelati.