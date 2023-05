Controlli all'Isola d'Elba: 208 persone e 138 veicoli controllati, multe, denunce e sequestri

Il Comando Provinciale di Livorno ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo sul territorio, in vista dell’imminente stagione estiva. L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza per i cittadini e i turisti, aumentando l’attività preventiva e di prossimità. In questo contesto, le 6 stazioni Carabinieri di Portoferraio hanno svolto attività di controllo che hanno portato all’identificazione di 208 persone e al controllo di 138 veicoli.

Il bilancio delle attività di controllo delle Stazioni Carabinieri di Portoferraio è stato di 8 contravvenzioni per violazioni del codice della strada, tra cui il sequestro di due autovetture e uno scooter privi di copertura assicurativa. Inoltre, sono stati sanzionati tre soggetti che guidavano senza patente e uno che guidava senza revisione periodica del veicolo.

L’attività di controllo non si è limitata alla circolazione stradale, ma si è estesa anche ai punti considerati più strategici e nevralgici, come le spiagge, lo scalo portuale di Portoferraio, le stazioni degli autobus e l’aeroporto de “La Pila”. L’obiettivo è stato quello di prevenire i reati predatori e identificare eventuali soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

La massiccia attività posta in essere dai Carabinieri delle Stazioni di Portoferraio, Campo Elba, Capoliveri, Marciana Marina, Porto Azzurro e Rio ha permesso di garantire un capillare controllo del territorio, sia in termini preventivi che repressivi. Inoltre, ha assicurato il presidio e la vicinanza ai cittadini e ai numerosi turisti che hanno già raggiunto l’isola.

La Prefettura ha disposto che gli stessi controlli siano attivati nei prossimi giorni, assicurando una pronta risposta a eventuali chiamate provenienti dal Numero Unico d’Emergenza “112”. In questo modo, si vuole garantire un’ulteriore intensificazione dei servizi di controllo sul territorio, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti che visiteranno l’isola durante la stagione estiva.

In conclusione, l’attività di controllo svolta dalle Stazioni Carabinieri di Portoferraio ha permesso di identificare numerose persone e veicoli, sanzionando coloro che non rispettavano le norme del codice della strada e sequestrando i veicoli che circolavano in maniera illegale. In questo modo, si vuole garantire la massima sicurezza sul territorio, aumentando l’attività preventiva e di prossimità e assicurando il presidio e la vicinanza ai cittadini e ai turisti.