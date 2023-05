Oro e bronzo, successi a Lione per due atleti della Shumukan di Vinci

Dopo i recenti successi ottenuti al Campionato Italiano FEDIKA di Osimo (AN), una rappresentativa della SHUMUKAN ASD il 6 e 7 Maggio 2023 ha partecipato al ADIDAS Open di Karate organizzato a Lione dalla WUKF France.

La rappresentativa Vinciana era composta dal WUKF Chief Referee Claudio Martorana, l’atleta Junior Gabriele Martorana, l’atleta Cadet Kevi Vezi e il Coach Alessio Gallo.

Gabriele si è dovuto fermare alle semifinali, conquistando un ottima medaglia di bronzo nella specialità Shobu Ippon Kumite (combattimento ad un punto ispirato alle origini del karate, quando i contendenti si confrontava in duelli dove il premio non era una medaglia ma la vita ). Anche se il piazzamento è risultato un po stretto per le sue potenzialità e per l’andamento reale del combattimento, sicuramente Gabriele saprà interpretare e correggere gli errori che ha commesso.

Kevin ha conquistato due ottime medaglie d’oro, una nella specialità Shobu Ippon Kumite e l’altra nel kata (esercizi di forma). La sua prestazione conferma la crescita esponenziale di questo ragazzo che, specialmente nel kumite, non si fa scrupoli a salire sul tatami per confrontarsi contro avversari con molta più esperienza di lui. Ovviamente le prestazioni dei ragazzi sono dovute, oltre che alle loro doti naturali, anche dalla preparazione ed ai consigli che il Coach Alessio Gallo fornisce loro in palestra e durante le competizioni.

Per quanto riguarda Gabriele Martorana, atleta di punta dello SHUMUKAN ASD, i suoi prossimi impegni saranno il Campionato Italiani FESIK che si terranno a Montecatini (PT) il 20 e 21 Maggio 2023 ed il Mondiale WUKF che si terrà a Dundee (Scozia) dal 13 al 16 Luglio 20023. Per gli altri atleti SHUMUKAN la stagione sportiva 2022/2023 finirà invece a Viareggio con lo Stage Nazionale FEDIKA dal 2 al 4 Giugno 2023, momento in cui potranno accrescere la propria esperienza formativa oltre che allenarsi sotto gli occhi vigili dei Tecnici Nazionali FEDIKA.

Fonte: Shumukan Vinci