"La Deejay Ten 2024 la facciamo a Chiesina Uzzanese": la provocazione in radio

"Il prossimo anno ci vediamo costretti a fare la Deejay Ten a Chiesina Uzzanese, dove c'era il Concorde". La provocazione su Deejay chiama Italia, programma di punta di Radio Deejay, arriva ironicamente da Linus e Nicola Savino.

Ricordando dell'appuntamento di domenica 21 maggio a Firenze (qui info e percorsi), quest'oggi i due speaker radiofonici hanno scherzato (ma non troppo) sulla carenza di alloggi in hotel in città nel fine settimana della manifestazione podistica.

Con l'ipotesi, anch'essa scherzosa, di "allestire una tendopoli" alla stregua della protesta degli universitari al Politecnico di Milano contro il caro-affitti. "Sindaco, se continuano a costare così gli alberghi, ci facciamo una tendopoli davanti Palazzo Vecchio", scherza Savino, "ma il sindaco mi deve garantire che non arrivi di corsa", afferma Linus ricordando l'imbrattamento dei manifestanti di Ultima Generazione e della 'rincorsa' di Dario Nardella verso la facciata sporcata.

Gli ascoltatori dell'area fiorentini hanno poi rilanciato tante altre zone vicino al capoluogo dove poter trovare alloggio: Scandicci, Lastra a Signa, Fiesole, Pontassieve, Sesto Fiorentino e Rignano sull'Arno.

Qui il link per riascoltare la diretta di oggi, martedì 9 maggio.