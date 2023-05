Elezioni Magliano, poker di candidati per la carica di sindaco

Dopo la caduta dell'amministrazione comunale nel 2022 e l'anno col commissario prefettizio, Magliano in Toscana, borgo in provincia di Grosseto, torna alle urne per eleggere il sindaco.

Torna a correre Diego Cinelli, appoggiato dal centrodestra e vincitore nel 2018. Si candida per il suo terzo mandato.

Contro di lui la ex vicesindaca. Si chiama “Pronti per cambiare – Mirella Pastorelli Sindaco” la lista che sosterrà la presidente dei Pastori d’Italia Mirella Pastorelli.

In corsa anche l'ex presidente Cna Grosseto Gabriele Fusini, candidato della lista civica "Magliano 2028".

C'è anche Giancarlo Tei, sconfitto alle urne nel testa a testa con Cinelli nel 2018: la sua lista si chiama "La civica"