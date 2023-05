Al Palp di Pontedera 120 fotografie raccontano "Gli anni della Dolce Vita"

Dal 12 Maggio al 18 Giugno il Palp - Palazzo Pretorio, con la collaborazione del Comune di Pontedera e il patrocinio di Regione Toscana, ospita la mostra Gli Anni Della Dolce Vita, un percorso fotografico, ideato e realizzato da F.I.A.F – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, a cura di Fulvio Merlak, Claudio Pastrone e Giorgio Tani.

Ingresso gratuito per una mostra che raccoglie una antologica di grandi autori, 120 fotografie in bianco e nero scattate da alcuni tra i maggiori fotografi italiani tra la fine degli anni 50 e il 1968. Fondamentale per l'allestimento il lavoro della sezione fotografica Crec Paggio Pontedera, che apre, con questo evento, i festeggiamenti per il 75esimo anno della Fiaf, della quale l'associazione locale è parte integrante.

E proprio a Pontedera sarà dedicata una sezione della mostra, con scatti della città relativi agli anni 60. Ma all'interno del Palp, organizzate in tre parti ( La Dolce Vita, L'Amara Vita e La Nuova Vita ), sarà possibile rivivere, tramite le immagini, pezzi di storia italiana: lo starsystem dell'epoca, con fotografie scattate a Fellini, De Sica e Pasolini, Mastroianni e Sophia Loren, passando negli atelier di alcuni grandi sarti, da fotografi come Garolla, Giancolombo, Palmas, Merisio, Lucas, Secchiaroli, per continuare presentando i cambiamenti nello stile di vita, l'emigrazione dal sud, il lavoro in fabbrica, le periferie delle grandi città, il boom dell'automobile, i divertimenti dei giovani.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa