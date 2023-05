Abusano di una ventenne dopo averla fatta bere troppo: ai domiciliari due ragazzi

Due ragazzi sono stati arrestati dalla polizia per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza ventenne. La misura degli arresti domiciliari è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Montecatini Terme su ordine del GIP del Tribunale di Pistoia, su richiesta della Procura della Repubblica di Pistoia.

I fatti risalgono all'estate precedente, quando la ragazza si trovava in un locale notturno di Montecatini Terme in compagnia di uno dei due indagati, che conosceva già. La ragazza è stata invitata a bere diverse bevande alcoliche, nonostante non avesse ancora mangiato, fino a diventare incosciente. Successivamente, approfittando della sua condizione, i due indagati l'hanno condotta in un altro locale vicino per abusare sessualmente di lei.

I due sospetti hanno ripreso l'atto con i loro telefoni cellulari e si sono vantati con altri amici delle loro azioni. Inoltre, attraverso le chat sui loro telefoni, non solo si sono vantati di quanto fatto, ma hanno anche pianificato di ripetere il crimine.

Questo grave episodio si inserisce in un fenomeno diffuso di consumo di alcol e droghe tra i giovani, che può portare a conseguenze molto gravi.

La Procura di Pistoia ha prestato particolare attenzione a questo problema, richiedendo il sequestro preventivo di alcuni locali in provincia che hanno somministrato alcol a minori di 16 anni. Inoltre, il Commissariato di Montecatini è stato incaricato di acquisire informazioni presso le strutture ospedaliere sui minori ricoverati per intossicazione da alcol.

Queste indagini hanno portato all'individuazione di una decina di ragazzi e ragazze che hanno ammesso di aver ricevuto alcol senza che venissero richiesti loro documenti. Di conseguenza, sono state individuate responsabilità penali e amministrative nei confronti dei titolari dei locali, che hanno subito la sospensione delle loro attività commerciali.