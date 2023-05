Campionati Italiani Dragon Boat, 5 medaglie d'oro per Canottieri Comunali Firenze

Ancora un grande evento alla Canottieri Comunali Firenze che, con l’organizzazione dei Campionati Italiani di fondo di Dragon Boat, ha portato in riva d’Arno un grande weekend di sport. Come consuetudine per gli appuntamenti della specialità del "dragone", la partecipazione è stata altissima con 12 società provenienti da tutta Italia, da Catania a Milano.

In tutto le squadre che hanno gareggiato sono state 45 nello "small boat", il cosiddetto draghino, e 12 nello standard boat, per un totale di 300 atleti tra uomini e donne. Quest’anno è la Canottieri Comunali Firenze a primeggiare nel medagliere; al secondo posto Catania, società con più atleti in gara, in tutto 50; al terzo posto AISA di Castelgandolfo.

Nella classifica delle singole gare meritano una menzione due prestazioni di equipaggi femminili.

Le Bimbe in Rosa del Canoa Club Livorno, equipaggio caratterizzato dalla presenza di molte donne in rosa, è inaspettatamente giunto al terzo posto nella categoria Senior A, lasciandosi alle spalle squadre tradizionalmente fortissime come Milano e Roma, finendo al traguardo dietro solo a Catania e Firenze. Bella vittoria delle donne della Comunali Firenze che hanno vinto nella categoria Senior B davanti al fortissimo equipaggio di Catania.

In questa edizione fiorentina dei campionati di fondo è stata ufficialmente inaugurata, per la prima volta nella storia della Federazione Italiana Dragon Boat, la categoria "Senior D", ovvero gli atleti over 70 anni. Questa categoria sarà presente ai prossimi campionati europei che si disputeranno a Ravenna a settembre.

Per la Canottieri Comunali, in tutto sono arrivate cinque medaglie d’oro:

small boat over 70 senior D open, capitano Domenico Sepe

small boat over 60 senior C open, capitano Claudio Raffa

small boat mixed, capitano Mario Leoni

standard boat over 60 + 70, capitano Claudio Raffa

small boat over 50 senior B femminile, capitano Gianna Carlucci

Fonte: Ufficio stampa