Torna Empolissima per la Festa della Mamma: una domenica di shopping

L’occasione è di quelle da non perdere. Domenica 14 maggio si prospetta una giornata densa di iniziative in centro storico grazie alla coppia formata da Empolissima e Festival Leggenda.

“L’unione fa la forza – dichiara Luca Taddeini, presidente ANVA Confesercenti Firenze – poter contare su un palinsesto di eventi già nutrito come quello empolese è sicuramente un’opportunità importante. La selezione dei banchi che proporremo sarà in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, senza dimenticare un pensiero per tutte le mamme.”

Il mercato sarà attivo dalle 8:00 alle 20:00. Tutti esauriti gli 80 posteggi disponibili per un mix merceologico senza paragoni: abbigliamento uomo, donna e bambino, calzature, accessori, arredo casa e tanto altro.

Empolissima si svolgerà in Via Roma (intersezione con via Giovanni da Empoli), per proseguire in piazza della Vittoria, via Pievano Rolando, via Salvagnoli e via Tinto da Battifolle.

Per l’occasione la maggior parte dei negozi saranno aperti, mentre molti pubblici esercizi faranno servizio sia a pranzo che a cena.

“Finalmente di nuovo Empolissima – dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli – insieme a Leggenda e all’apertura straordinaria delle attività del centro storico crediamo ci siano tutti i presupposti per una piacevole giornata da trascorrere a Empoli, con tutta la famiglia”.

Fonte: Confesercenti Firenze