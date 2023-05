Under 15 Eccellenza, a Sora l'interzona per l'accesso alla Finale Nazionale

La stagione dell’Abc Castelfiorentino passa da Sora. E’ nella provincia di Frosinone, infatti, che l’Under 15 Eccellenza di coach Alessandro Mostardi, dopo aver chiuso la stagione regolare al terzo posto dietro Cus Firenze e Virtus Siena, proverà a staccare uno dei 16 pass utili per l’accesso alla Finale Nazionale di categoria. Il concentramento, in programma da venerdì 12 a domenica 14 maggio, vedrà l’Abc sfidare Pallacanestro Cantù, Cus Torino e Kiokobasket Caserta, rispettivamente seconda classificata della Lombardia, terza del Piemonte e prima della Campania.

Di seguito il programma del quadrangolare, che si terrà presso palazzetto “Aldo Di Poce” in via Sferracavallo:

VENERDI 12/05/23

· gara-1 | ore 17 CANTU’ vs ABC

· gara- 2 |ore 19 CASERTA vs TORINO

SABATO 13/05/23

· gara-3 | ore 16 VINCENTE GARA-1 vs VINCENTE GARA-2

· gara-4 | ore 18 PERDENTE GARA-1 vs PERDENTE GARA- 2

DOMENICA 14/05/23

· gara-5 | ore 10 VINCENTE GARA-4 vs SQUADRA RIMANENTE

· gara-6 | ore 12 PERDENTE GARA-4 vs SQUADRA RIMANENTE

La prima e la seconda classificata saranno ammesse alla Finale Nazionale, che sarà composta da 16 squadre, ovvero le prime due squadre classificate di ciascuno degli 8 concentramenti interregionali in programma.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino