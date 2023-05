Via ad Almirante a Grosseto, la parola torna al Consiglio comunale

Sulla decisione di intitolare una via a Grosseto in nome del fondatore del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante, c'è una tappa in più.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha deciso che verrà interpellato il Consiglio comunale. Il primo cittadino era stato anche contestato durante il 25 Aprile dall'Anpi locale per voler intitolare questa via a fianco di via Enrico Berlinguer, nel segno della pacificazione. La proposta anni fa era stata avanzata da Casa Pound.

Ecco come il sindaco ha commentato gli ultimi sviluppi: "Nonostante la volontà di superare le divisioni ideologiche e nonostante sia stato, in passato, portato a compimento ogni passaggio amministrativo atto a realizzare il progetto di Pacificazione, i malanimi e i fraintendimenti non si sono placati.

Come Sindaco, il mio dovere è quello di ascoltare. Un metodo operativo non scontato, ma che voglio diventi fondamento del funzionamento della mia stessa Amministrazione.

Ecco, che questa necessità di passare dalle parole ai fatti, si sostanzia nella decisione di ritornare ad interpellare il Consiglio Comunale. Non un passo indietro, ma un’ulteriore dimostrazione di come la mia Amministrazione sia aperta al confronto democratico con i cittadini".