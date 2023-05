Libri, shopping all'aria aperta e auto d'epoca: cosa fare questo weekend

Empolissima 2018 (foto di archivio gonews.it)

Libri da sfogliare, banchi per lo shopping all'aria aperta e ancora, auto d'epoca e manifestazioni sportive, senza dimenticare il gusto. Ecco qualche idea per trascorrere questo weekend, in cui ricorrerà anche la "Festa della mamma", di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023.

Empoli

Weekend ricco di iniziative in centro storico con Empolissima e il festival Leggenda:

Empolissima: Domenica 14 maggio shopping all'aria aperta dalle 8 alle 20 con 80 banchi, dall'abbigliamento alle calzature, accessori, arredo casa e tanto altro. Empolissima si svolgerà in Via Roma (intersezione con via Giovanni da Empoli), per proseguire in piazza della Vittoria, via Pievano Rolando, via Salvagnoli e via Tinto da Battifolle.

Leggenda: Protagonista la lettura per tutte le età con il festival empolese "Leggenda": anche nel weekend in programma incontri con gli autori e una mostra fotografica. Su leggendafestival.it il programma completo.

Viruslibro: Nelle serate del 11, 12 e 13 maggio torna "Viruslibro", organizzato dalla Libreria Rinascita al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, sempre alle 21.30. Ecco gli autori e i libri che saranno presentati

Giovedì 11 maggio incontro con Francesca Giannone e il suo libro "La Portalettere": La storia di Anna, una donna che ha voluto vivere la propria vita senza condizionamenti. Ma anche la storia della famiglia Greco e di Lizzanello, dagli anni ’30 fino agli anni ’50, passando per una Guerra Mondiale e per le istanze femministe.

Ed è la storia di due fratelli inseparabili, destinati ad amare la stessa donna.

­Venerdì 12 incontro con Camilla Ghiotto e il suo libro "Tempesta": L’autrice racconta la storia di suo padre, Renzo Ghiotto, che fu ‘Tempesta’, comandante di una delle più note brigate partigiane. Intrecciandola alla propria storia in un'alternanza di passato e presente, Camilla dà voce a una generazione consapevole di dover combattere battaglie diverse da quelle del passato, ma non meno decisive. Perché la libertà non si conquista mai una volta per tutte.

­Infine, sabato 13 maggio, incontro con Dario Ferrari e il suo libro "La ricreazione è finita": Marco è un trentenne senza lavoro, un ricercatore che crede di sapere cosa cerca. E dovrà scrivere una tesi sul viareggino Tito Sella, un terrorista finito presto in galera e morto in carcere. Questo libro raccontala storia di due giovinezze incompiute, diversissime, eppure con una loro sghemba simmetria.

Inoltre, per questa 17esima edizione, sarà presente al Palazzo delle Esposizioni la libreria temporanea della Rinascita e la mostra "Firmacopie" con le foto di Sanzio Fusconi: una selezione di scatti fatti alle nostre presentazioni, istantanee di momenti speciali in cui lettrici e lettori incontrano scrittrici e scrittori.

Open Day Vab Limite: Un weekend all'insegna dell'ambiente e del divertimento. Così la Vab di Limite presenta l'Open Day, l'iniziativa per far conoscere e promuovere la Vigilanza Antincendi Boschivi e Protezione Civile, in programma il 13 e 14 maggio al Parco di Serravalle di Empoli.

San Miniato

Rombo di motori nella città della Rocca per l'evento "Aspettando la 1000 Miglia 2023". Sabato 14 maggio le auto d'epoca arriveranno nel borgo storico per un primo appuntamento che si ripeterà anche l'11 giugno, nell'attesa della 1000 Miglia che passerà da piazza della Repubblica il 15 giugno.

La macelleria Falaschi di San Miniato festeggia il 19esimo compleanno di Jazz in Macelleria domenica 14 maggio. Il concerto sarà in strada e non ci sarà biglietto d'ingresso: la serata è a disposizione di tutti. Per questo anniversario sarà presente anche Dario Cecchini, il macellaio di Panzano in Chianti ritratto anche in un'edizione di Chef's Table.

Santa Croce sull'Arno

La primavera del Tennis Club Santa Croce esplode come ogni anno per otto giorni in tutta la sua bellezza e si prepara ad accogliere il meglio del panorama tennistico giovanile del pianeta. Dal 13 al 20 maggio è in arrivo la quarantatreesima edizione del Torneo ITF giovanile "Città di Santa Croce" Mauro Sabatini, organizzato dal Tc Santa Croce sull’Arno (Pisa), torneo internazionale Juniores più importante d’Italia dietro al Bonfiglio e unico "J300" (nuova denominazione dei Grado 1) all’interno del circuito mondiale giovanile ospitato nel nostro paese. Quest’anno saranno cinque i top 20 delle classifiche ITF, a rappresentare il meglio del movimento tennistico mondiale - Sabato 13 maggio appuntamento con le qualificazioni: il programma.

Certaldo

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio a Certaldo, nella centrale Piazza Boccaccio, si terrà "Certaldo Street Food". Stand gastronomici nazionali e internazionali riempiranno il centro, dalle 12.00 alle 24.00 di tutto il weekend. Non mancheranno anche birra artigianale e musica. Inoltre, sabato 13 e domenica 14, in via 2 Giugno presente il mercatino dalle 10.00 alle 20.00.

Montespertoli

La Racchetta, associazione di volontariato attiva nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, sezione di Montespertoli compie 25 anni. Per questo importante compleanno sabato 13 maggio, in piazza del Popolo a Montespertoli, sarà festa con l'inaugurazione di un nuovo mezzo antincendio. L'appuntamento è a partire dalle 10.30 con un carosello dei mezzi di soccorso che percorreranno le strade del comune.

Poggibonsi

Torna l’appuntamento, come tutti gli anni nella seconda domenica di maggio, nel comune di Poggibonsi, della festa di Gavignano che si svolgerà per le vie del caratteristico borgo con inizio dalle ore 16:15 con la Santa Messa all’interno della Chiesa di Gavignano seguita al termine dalla processione per le vie del borgo, accompagnata dal coro della Parrocchia dello Spirito Santo. Successivamente appuntamento nell' "aia" con una ricca merenda a base di panini e zonzelle, vini dolci casalinghi e molto altro ancora… pentolaccia per i più piccoli e tanta buona musica. Inoltre nel pomeriggio appuntamento con "aperigavignano"! L’interna manifestazione non ha alcun scopo di lucro in quanto l’intero ricavato verrà utilizzato per la manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa di Gavignano ed a fini benefici.

Firenze

Sarà un weekend all’insegna del jazz internazionale quello in programma dal 12 al 14 maggio al PARC Performing Arts Research Centre di Firenze (piazzale delle Cascine 4/5/7) nell’ambito di Mixité, la rassegna dedicata ai suoni e alle voci di culture antiche e attuali firmata Toscana Produzione Musica (TPM). Tre i concerti in cartellone, tutti previsti per le 19.00: si parte venerdì 12 con il progetto multiculturale Ment4l, capitanato dal contrabbassista toscano Michelangelo Scandroglio, per continuare sabato 13 con Satoyama, band dalle melodie oniriche e immaginifiche già premiata dalla rivista JAZZIT. Conclusione domenica 14 affidata al pianista Stefano Travaglini e al sassofonista, clarinettista e compositore Achille Succi, che porteranno dal vivo il recente lavoro discografico "Book Of Innocence".

Pisa

Appena passato il weekend, a Pisa andrà in scena la prima edizione della manifestazione "Ganzo Il Cocktail", che si svolgerà lunedì 15 e martedì 16 maggio 2023 presso la Stazione Leopolda in Piazza Guerrazzi, dalle ore 18.00 alle ore 01.00. Protagonista l'arte dei Bartender sotto la guida di sei cocktail bar che proporranno delle cocktail list dedicate per un viaggio nel gusto del bere. I visitatori potranno acquistare all’ingresso, al costo di 5,00 euro, l’esclusivo bicchiere in vetro e la relativa sacca con il logo della manifestazione e comprare i gettoni (4 euro l’uno) per poter bere i drink. Presenti anche 7 food truck da tutta Italia sempre aperti con una proposta culinaria varia, dai panini gourmet toscani agli hamburger di qualità, al cibo tipico argentino. Ci saranno inoltre laboratori del gusto a cura delle associazioni nazionali ATAS (Associazione Toscana Assaggiatori Salumi) e ANAG (Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquavite) e attività che uniscono musica e drink. Il programma completo: https://www.ganzoeventiculturali.it/ganzoilcocktail/

Monteroni d'Arbia

A Monteroni d’Arbia si rinnova l’appuntamento con la Sagra del Fritto. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Le Masse con il patrocinio del Comune, animerà Piazza della Resistenza da venerdì 12 a domenica 14 maggio e da venerdì 19 a sabato 20 maggio fra musica, animazione e piatti di carne, pesce e sapori tipici che sarà possibile gustare ogni sera dalle ore 19.30 presso gli stand gastronomici. Gli eventi collaterali prenderanno il via venerdì con la musica dei "The Shakers" dalle ore 22. Sabato 13 maggio, dalle ore 16.30, il Viale delle Rimembranze ospiterà il Mercatino degli hobbisti curato dall’Associazione L'alternativa Creativa, prima di lasciare spazio a "Video Danz", che coinvolgerà tutti i presenti a ritmo di musica. Domenica 14 maggio sarà il giorno della prima Gara di pesca "Si Pesca e si frigge", in programma dalle ore 9 alle 12 e organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva. La serata si concluderà con il Live Show "La Serpe d’Oro".

Cerreto Guidi e Carrara

Dopo le ultime soddisfazioni con Sam Quaranta, che ha messo a segno un doppio successo in Argentina, e le fatiche della Paris Roubaix U23, il Team Colpack Ballan CSB torna a correre in Italia con 2 corse in Toscana, sabato a Cerreto Guidi, e domenica a Carrara. Sabato 13 maggio i ciclisti saranno impegnati a Cerreto Guidi. La corsa, della lunghezza di 153 km, vedrà la partecipazione di sei atleti: Casalini, Nespoli, Volpato e Della Lunga, l'irlandese O'Connor e lo spagnolo Sanchez. Domenica 14 maggio gara a Carrara, corsa internazionale con le spettacolari cave di marmo a fare da sfondo ai 175 km complessivi della competizione. Questi i convocati: Cretti, Milesi, Ambrosini, Kajamini, Bracalente e Nespoli.

Pistoia

Agricoltura, vivaismo, prodotti agricoli ed un legame forte con il territorio. Cia Toscana Centro sarà presente da protagonista agli Open Days, organizzati da GEA, il 13 e 14 maggio a Pistoia. Due giorni (in via Ciliegiole, 99) di incontri, eventi, laboratori per ragazzi, mercati contadini con produzioni agricole con la Cia, all’interno di un’area verde nel cuore della città dedicata alla ricerca e alla sostenibilità ambientale. Dalle 9 alle 18, nelle giornate di sabato e domenica, sarà presente il mercato agricolo della Cia Toscana Centro con cinque aziende. E non mancherà l’agriristoro, con bontà cucinate direttamente dalle aziende agricole: dagli arrosticini alle torte salate, dolci alla frutta e panna cotta fatte con latte di capra, oltre ai vini del territorio.

Piombino

La prima edizione della Festa della Rondine si svolgerà il prossimo 14 maggio alle ore 17,30 al Rivellino. Durante l’evento, dal titolo "Rondini, rondoni e balestrucci: la loro tutela per la salvaguardia dell’ecosistema e della salute umana", saranno consegnate le targhette "Questa casa è amica delle rondini", come premio e riconoscimento per coloro che tutelano i nidi presenti nelle proprie abitazioni. L’obiettivo della festa, organizzata dal comune di Piombino insieme all’associazione Natour birdwatching e al Wwf, è infatti sensibilizzare per la tutela di queste preziose specie, fondamentali anche per la salute umana.

Notte dei Musei - sabato 13 maggio

A Livorno la manifestazione, che si svolge in contemporanea in tutta Europa, è ospitata al Museo Fattori ed è promossa dal Comune di Livorno, in collaborazione con le cooperative Agave, Itinera e CoopCulture. Il Museo Fattori sarà aperto per l’occasione anche con orario 19:00-22:00 con tariffa d’ingresso simbolica di 1 euro, della fascia oraria specificata.