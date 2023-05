Donato a Poggio a Caiano il letto da viaggio appartenuto a Filippo Mazzei

Un pezzo di storia appartenuto ad uno dei personaggi più illustri di Poggio a Caiano, Filippo Mazzei, entra a far parte del patrimonio culturale poggese.

Marcella Passeri, vedova del discendente diretto del Mazzei, Mario Giani, ha donato infatti al Comune il letto da viaggio che l'illuminista poggese utilizzava durante i suoi lunghi spostamenti. La donazione è avvenuta per volontà stessa di Giani, come spiega la moglie Marcella.

«Era desiderio di Mario donare alla città natia di Filippo Mazzei il suo letto da viaggio perché rimanesse di proprietà del Comune e fosse fruibile al pubblico.»

Non a caso, Mario Giani aveva già "prestato" il manufatto in passato al Comune e precisamente nel luglio del 1996 per una mostra di cimeli e scritti di Filippo Mazzei, organizzata proprio in Palazzo Comunale, come testimonia lo stesso Giani in un breve scritto comparso nel catalogo della mostra.

"Filippo Mazzei era il bisnonno di mio nonno e [...] fin da giovanissimo mi sono interessato e appassionato alla sua storia, a tutto ciò che gli apparteneva [...]. Alcuni oggetti che gli appartenevano e che provengono dalla casa che Mazzei ebbe a Pisa in via Cariola [...], passati di generazione in generazione ed oggi in mio possesso, sono presenti alla mostra che il Comune di Poggio a Caiano ha organizzato per questa felice occasione".

Nell'occasione, il pronipote dell'illuminista fornisce anche una descrizione approfondita del letto ripiegabile e portatile e della sua funzione, scrivendo "che Filippo usava evidentemente nei suoi viaggi per mare attraverso l'Atlantico. [...] Può darsi anche che il letto gli sia servito nelle sue prime sistemazioni provvisorie, appena arrivato in Virginia [...]".

Un oggetto quindi di alto valore storico e culturale per Poggio a Caiano, che verrà simbolicamente collocato nel Salone Consiliare.

«Ringraziamo la famiglia Giani per questa importante e generosa donazione – commenta l'amministrazione comunale – che corona anni di impegno e studio che Poggio a Caiano ha posto nella divulgazione della figura del concittadino Filippo Mazzei. Abbiamo deciso di collocare il letto da viaggio che ha accompagnato il Mazzei e i suoi pensieri nel mondo nella sala più simbolica della democrazia della nostra cittadina, ovvero il Salone Consiliare in Palazzo Comunale dove attualmente si trova anche il busto in marmo a lui dedicato».

La donazione della famiglia Giani verrà inoltre ricordata con una targa in memoria di Mario Giani, scomparso il 2 novembre 2019.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa