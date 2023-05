Bilancio di previsione, Empoli assumerà 6 agenti della municipale entro il 2023

Fra i punti all'ordine del giorno del consiglio comunale di Empoli che si è tenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 maggio 2023, anche l'approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 2023-25. Fra i temi principali, polizia municipale, manutenzioni e frazioni.

"Con queste prime variazioni al bilancio di previsione - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - proseguiamo il percorso portato avanti dall'amministrazione in questi anni e soprattutto cerchiamo di dare una risposta concreta anche a segnalazioni e richieste raccolte nel corso degli incontri con i cittadini.

Prima di tutto in termini di manutenzioni ma anche di sicurezza e contrasto al degrado grazie a nuove assunzioni di agenti della polizia municipale: grazie a risorse individuate nel bilancio del Comune assumeremo entro il 2023 sei nuove figure, fra le quali un ufficiale e cinque agenti in forza al Comune di Empoli.

A oggi, tra ufficiali e agenti a Empoli sono impiegate diciannove figure, di cui quattro al giorno che offrono attività per tutta l'Unione e che sono quindi pagati soltanto in parte dal nostro Comune. A questi si aggiunge, due giorni la settimana, l'unità cinofila, il cui costo è suddiviso fra i Comuni di Empoli, Castelfiorentino e Fucecchio alla luce delle maggiori criticità che interessano questi territori dal punto di vista del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le nuove assunzioni rappresentano un aumento importante di organico per la nostra città e il nostro territorio, un aumento di forze che ci permetterà di rispondere meglio alle richieste dei cittadini in quanto a sicurezza e contrasto al degrado, temi prioritari per la nostra amministrazione. E ci permetterà anche di dare una risposta concreta alle richieste sollevate nelle settimane scorse dalle organizzazioni sindacali, che ringrazio per il costante impegno nel cercare di migliorare un servizio strategico per il territorio

Per quanto riguarda le manutenzioni stradali potremo contare su 350mila euro in più, provenienti da violazioni del Codice della strada e trasferite dall'Unione dei Comuni al nostro Comune".

Sempre nell'ambito delle manutenzioni stradali, sono previste fra le altre risorse anche per interventi nella zona industriale del Terrafino (250mila euro).

Ci sono poi bonifiche e rimozione rifiuti, come "l'intervento alla ex fornace La Farfalla, riconfigurato rispetto a quanto avevamo inizialmente destinato: di spese per la rimozione del cemento amianto del complesso sono previsti 500mila euro, il Comune, nel caso in cui il soggetto obbligato non osservi l'ordinanza di bonifica, si sostituirà a esso per poi rivalersi. Lo stesso vale per la rimozione rifiuti e la messa in sicurezza di un'area privata che si trova nella zona di Arnovecchio (+40mila euro)".

Le variazioni di bilancio interessano il centro ma anche le frazioni, con spese per le scuole di ogni ordine e grado a partire dai nidi (circa 137mila euro), per l'allestimento di aree gioco nel parco di Serravalle e ad Avane e per l’acquisto di nuovi arredi e giochi per aree verdi e parchi comunali (230mila euro).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa