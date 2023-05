Pellegrinaggio della memoria per sette studenti di Ponsacco

Sono tornati a casa gli studenti dell'istituto comprensivo Niccolini di Ponsacco che negli scorsi giorni hanno partecipato al viaggio della memoria ai campi di sterminio organizzato dall’Aned grazie alle borse di studio messe a disposizione dal Comune.

Andrea Arrighini della 3A, Dario Bimbi della 3B, Arianna Lazzari della 3C, Samuele Piazza della 3D, Greta Ruggiero della 3E, Giulia Macchi della 3F e Leonardo Cavallini della 3G, accompagnati dalla professoressa Romina Pugi, insegnante di lettere, e dall’assessora all’istruzione e alla cultura, Stefania Macchi, hanno avuto la possibilità di visitare alcuni luoghi tragicamente noti per la storia del Novecento e ascoltare le testimonianze e i racconti attraverso le parole di Massimo Fornaciari e Laura Geloni dell’associazione Aned. Un pellegrinaggio per conoscere cosa sono stati i campi di Dachau, Ebensee, Gusen, il Castello di Hartheim e Mauthausen.

"Dopo lo stop dovuto alla pandemia – ha commentato la sindaca Francesca Brogi – i nostri studenti sono tornati a partecipare al viaggio organizzato dall’Aned per diventare testimoni della memoria. Un pellegrinaggio a cui noi, come amministrazione comunale, teniamo particolarmente perché grazie alla visita di quei luoghi e all’ascolto delle testimonianze è possibile non interrompere lo studio e il ricordo di ciò che è stato".

Nei prossimi giorni saranno organizzati dei momenti di restituzione per gli studenti delle scuole ma anche per i cittadini di Ponsacco.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio Stampa