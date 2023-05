Annullato Le Vie in Rosa alle Cerbaie

Viste le previsioni meteo che delineano una giornata di maltempo per domenica 14 maggio, le Amministrazioni Comunali di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno, in accordo con il Consorzio Forestale delle Cerbaie, hanno deciso di annullare la passeggiata naturalistica programmata, nell’ambito de “Le vie in rosa”, per domenica 14 maggio alle ore 9 nel bosco delle Cerbaie.

L’iniziativa, organizzata per raccogliere fondi da destinare al trasporto dei pazienti oncologici, era stata programmata in collaborazione con il Centro Donna e l’Associazione Astro di Empoli.

Tutte le persone che intendono aderire alla raccolta fondi potranno acquistare le t-shirt realizzate per l’occasione presso la Pubblica Assistenza, la Misericordia e l’Auser dei Comuni di Castelfranco di Sotto e di Santa Croce sull’Arno.