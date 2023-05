Approvato rendiconto di gestione da PD e Questa È Empoli

Mercoledì 10 maggio si è tenuta la seduta del consiglio comunale di Empoli. Molti i temi all’ordine del giorno. Il capogruppo di Questa è Empoli, Andrea Faraoni, così commenta l’approvazione del rendiconto di gestione:

«Abbiamo chiuso il cerchio sul bilancio 2022 dell’ente, mettendo in evidenza delle ottime prestazioni da parte della macchina comunale”, sottolinea. Vorrei evidenziare tre aspetti, ossia la tempestività dei pagamenti da parte del Comune, l’indebitamento e il recupero evasione. Per quanto riguarda il primo tema, si riscontra addirittura un valore negativo, segno che gli impegni finanziari vengono onorati addirittura oltre 18 giorni prima della scadenza, a tutto vantaggio dei fornitori che non si trovano crediti incagliati e difficilmente riscuotibili. L’indebitamento resta invece molto basso, con un coefficiente intorno allo 0,6% con un limite di legge al 10% nonostante i mutui accesi per la nuova scuola elementare e per la pista d’atletica, mentre gli accertamenti per il recupero dell’evasione fiscale sono saliti di oltre il 30% rispetto al 2021. È un dovere morale per un ente pubblico che fa pagare le imposte ai propri cittadini fare di tutto per contrastare chi invece si sottrae a quest’obbligo».

«Per quanto riguarda la spesa corrente, evidenzio con grande soddisfazione l’assunzione di sei agenti di Polizia Municipale da completarsi nell’annualità 2023- spiega la consigliera comunale del Partito Democratico, Sara Fluvi-. Quando si parla del tema della sicurezza e di contrasto al degrado e alla microcriminalità, penso si debba porre l’attenzione su due aspetti fondamentali: garantire un organico di agenti di polizia municipale, in grado di esercitare un controllo minimo sul territorio, con il supporto della videosorveglianza, e, soprattutto, mettere in campo dei progetti per riqualificare e rendere più vivibili dai cittadini intere zone della città. Proprio in questo modo, il Comune di Empoli sta lavorando nell’area della stazione, dove congiuntamente a una riqualificazione importante finanziata con parte dell’avanzo libero ripropone il percorso di coprogettazione e cogestione, HUGO, dedicato alla zona della stazione. Un altro punto fondamentale è l’aumento dei proventi da sanzioni del Codice della Strada, dovuti a un aumento dei trasferimenti da parte dell’Unione dei Comuni, che rappresenta un incremento di risorse pari a 335 mila euro che possono essere utilizzate per manutenere le infrastrutture viarie delle nostra città. Passando poi agli investimenti, numerose risorse dell’avanzo sono state impegnate in importanti progetti di riqualificazione e ristrutturazione di aree della città come la già citata zona della stazione, ma anche la ristrutturazione e riqualificazione di Porta Pisana, grazie anche al progetto finanziato con fondi europei "Arno Vita Nova", e il progetto iniziale per la ristrutturazione di l’ex Casa Cioni ad Avane”.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa