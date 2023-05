Tutti a cena e poi in pullman in discoteca: offre Avis Montopoli per i 18enni

Cena dei 18enni, Avis Montopoli in Val d'Arno 2022

Sabato 27 Maggio ci sarà la 13esima edizione della "Cena dei 18enni", organizzata dall’Avis Montopoli a Capanne presso il "Centro Avis" per promuovere, tra i giovani, la donazione di sangue.

Quest’anno la cena ed il trasporto in pullman per la discoteca saranno offerti ai ragazzi del 2003, 2004 e 2005; le prenotazioni andranno fatte al 3485421295 entro sabato 27 alle ore 12,00. La cena comunque è aperta a tutti, a prezzo fisso, sempre previa prenotazione. Come sempre lo scopo di questa iniziativa è quello di incontrare, in un contesto gioioso e spensierato, i più giovani, per far conoscere meglio l’Avis e l’importanza della Donazione del Sangue.

Anche di recente i Centri trasfusionali hanno lanciato un appello per carenza di sangue negli ospedali toscani; un evento negativo che periodicamente mette a rischio la cura dei malati, gli interventi chirurgici anche già programmati e le necessità dei pronto soccorso. Purtroppo il sangue non si crea in laboratorio, e l’unica soluzione, per far fronte a queste emergenze è quella di far ricorso ai donatori di sangue volontari.

Le necessità di sangue sono sempre tante ed i donatori spesso non sono sufficienti a farne fronte. Ecco che da qui nasce il bisogno di promuovere la donazione di sangue e farlo con i giovani diventa anche una priorità, dal momento che i donatori sotto i 35 anni rappresentano una modesta percentuale dei donatori attivi. Da quando abbiamo ideato questo evento la percentuale dei nostri donatori più giovani è cresciuta passando dal 14 al 22% attuale. Siamo contenti di questa crescita, segno che l’ iniziativa ha portato effetti positivi... ma è ancora poco.

Come sempre sarà nostro ospite un testimonial che porterà ai ragazzi la propria esperienza di vita per trasmettere loro l’importanza di diventare donatori di sangue e quest’anno a farlo sarà una sportiva di primordine. Si chiama Edita Pucinskaite ed è una ex campionessa di ciclismo, l’unica ad avere, nel proprio palmarès, Giro d’Italia, Tour de France e Campionato del mondo. L’abbiamo scelta come testimonial in vista della "Cena dei 18enni" perché Edita è da anni legata all’associazione, è Donatrice e Consigliera di Avis Pistoia nonché Presidente onorario di una società sportiva, ciclistica, che si chiama Avis Bike Pistoia. Da tempo sensibile al tema delle donazioni insieme alla società ciclistica di cui fa parte, contribuisce a diffondere in giro per l’Italia, e non solo, il nome dell’Avis e l’importanza di donare il sangue.

Edita Pucinskaite

Ciò che più le piace del donare sangue è il principio dello "stare bene con se stessi aiutando gli altri". "Diventare donatrice di sangue per me - dice Edita - è stato ed è un modo per ricambiare tutto ciò che di bello ho ricevuto dal ciclismo. Adesso non pedalo più per me o per i miei tifosi, ma per portare in giro un messaggio positivo per gli altri e per sensibilizzare quante più persone possibili a compiere una scelta di importanza incalcolabile. Ancora oggi molte persone sono restie a scegliere di diventare donatori…c’è molta ignoranza. Per questo è importante lavorare per abbattere certi pregiudizi. Tutto questo è possibile farlo proprio sfruttando la partecipazione a iniziative come questa. Bisogna far capire che donare è un gesto bello e generoso, che trasmette sensazioni positive. In molti pensano sia una perdita di tempo, ma non è così, al donatore non costa nulla, mentre a chi riceve può salvare la vita. Per questo è importante donare ed è fondamentale iniziare a sensibilizzare la società partendo dalle nuove generazioni. Il tema delle donazioni è, da sempre, legato al concetto del corretto stile di vita e il mondo dello sport può fare la differenza, in termini di sensibilizzazione. Esistono tante società sportive, sia ciclistiche che di altre discipline, attive sul territorio della Toscana e non solo, che promuovono la filosofia dello sport legata alle donazioni. Se si lavora per avere cura di sé e della propria salute, si può far stare bene anche gli altri".

Appuntamento a tutti al 27 di maggio… Vi aspettiamo numerosi.

Fonte: Avis Comunale Montopoli