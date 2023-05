Elezioni Capraia Isola, vince Renzi per un solo voto

Il comune toscano più piccolo e isolato è andato al voto. Si tratta di Capraia Isola, in provincia di Livorno. A vincere alle urne è stato Lorenzo Renzi per un voto di scarto sulla sindaca uscente Marida Bessi.

La corsa per Capraia Isola era nutrita, quattro candidati. Progetto Capraia appoggiava la sindaca uscente Marida Bessi; Fiamma Tricolore, formazione di destra, si presentava con Marco Tarelli; la lista Obiettivo Capraia puntava su Lorenzo Renzi alla poltrona più ambita; Gianni Tizzanini era presente con la lista Per Capraia Isola l'alternativa.

"Avrei preferito perdere di 30 voti - ha commentato l'ex sindaca Bessi - ho perso di un solo voto dopo anni di tanto lavoro per l'isola di Capraia in cui abbiamo realizzato tante cose. Sarò all'opposizione, come già mi è capitato in passato, dato che io a Capraia vi abito, ci vivo e non sono certo di passaggio".