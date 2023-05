Elezioni Magliano, vince Gabriele Fusini

La corsa a quattro per il comune di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto, ha visto vincere Gabriele Fusini col 35,54%.

Come detto c'era un poker di candidati. L'ex sindaco Diego Cinelli col cdx, la ex vicesindaca Mirella Pastorelli, l'ex presidente Cna Gabriele Fusini e Giancarlo Tei, sconfitto alle urne cinque anni fa.

Dopo Fusini a seguire c'è stato Diego Cinelli con il 29,21% dei voti, La Civica di Tei con il 26,56% e Pastorelli a chiudere con l'8,69%.