Elezioni Monte Argentario, diventa sindaco Cerulli

Si è votato anche in una delle località balneari più importanti della Toscana, a Monte Argentario, provincia di Grosseto. Ha vinto Cerulli, già sindaco per due mandati, che ha preso il 36,6%. Prende il posto di Francesco Borghini, che non si è ricandidato.

Erano tre le parti in corsa. L'ex sindaco di centrodestra Arturo Cerulli correva con "Civico 23". Lega, Forza Italia, Udc, Popolari e Riformisti appoggiavano Priscilla Schiano, candidata con la civica "Argentario nel cuore". Il centrosinistra aveva scelto Roberto Cerulli.

Roberto Cerulli ha ottenuto il 31,88% e Priscilla Schiano il 31,52%.