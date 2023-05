Elezioni Montecatini Val di Cecina, vince Auriemma. Sconfitto il Csx

Chi prenderà il posto di Sandro Cerri? Montecatini Val di Cecina ha deciso. Alle urne è uscito il nome del successore di Cerri, il nuovo sindaco è Francesco Auriemma.

Erano tre le persone candidate. Il 'Centrosinistra per il comune di Montecatini' aveva scelto Nadia Giannelli; presente Francesco Auriemma, per la lista civica Montecatini vede il futuro; in lizza Emanuele Giovannini, per il centrodestra con l'apporto ufficializzato di Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Con quasi 3 preferenze su quattro il candidato civico prevale nel piccolo comune del Pisano. La candidata sostenuta dal sindaco uscente Sandro Cerri si ferma al 22%. Briciole per il candidato Giovannini, al 2%.