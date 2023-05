Elezioni Santa Maria a Monte, vince Manuela Del Grande

Tre donne si sono sfidate per la carica di prima cittadina di Santa Maria a Monte. A succedere a Ilaria Parrella sarà Manuela Del Grande, candidata con la lista Santa Maria a Monte Sempre. Non si sono conclusi gli scrutini ma il netto vantaggio di voti già a 7 sezioni su 12 non lascia dubbi con oltre il 40% delle preferenze.

Come detto, Parrella ha lasciato la carica dopo due mandati. Tre le candidate: l'ex vice sindaca Manuela Del Grande appoggiata dal centrodestra, l'ex assessora Elisabetta Maccanti con una lista civica e la consigliera comunale Patrizia Faraoni per il centrosinistra.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO