Elezioni Semproniano, Petrucci rimane sindaco

A Semproniano la corsa era una delle più facili di tutta l'ultima tornata elettorale della Toscana. Luciano Petrucci era l'unico candidato con la sua lista di centrodestra, ce l'ha fatta a rimanere sindaco.

Era l'unico perché la lista Fiamma Tricolore non aveva presentato in tempo alcune firme, quindi a Petrucci è bastato raggiungere il quorum di almeno il 40% dei votanti per mantenere la carica. Nello specifico si è raggiunto il 57,46% contro l'80,71% di 5 anni fa. E' il primo risultato ottenuto da queste comunali.