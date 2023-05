Magazzinieri e addetti vendita a Empoli e dintorni nelle nuove offerte di lavoro

Maggio prosegue e ci sono ancora offerte di lavoro a cui candidarsi.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all'indirizzo empoli1@synergie-italia.it

MAGAZZINIERE MULETTISTA

La risorsa, inserita nel magazzino aziendale, si occuperà della movimentazione della marce attraverso l'uso del muletto.

Per questa posizione si ricerca una persona immediatamente libera, in possesso della patente del muletto e con una solida esperienza in ambito di magazzino.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-mulettista-170150/it/

ADD. ALLA RIFINITURA CALZATURIERA JUNIOR

La risorsa si occuperò di eseguire la rifinitura e la grattatura dei tacchi.

Per questa posizione si ricerca un profilo, anche junior, fortemente motivato e immediatamente libero.

Luogo di lavoro: Montelupo Fiorentino

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add-all-rifinitura-calzaturiera-junior-170144/it/

ADD. VENDITA SETTORE CUCINE

La risorsa, inserita in un nuovissimo punto vendita del gruppo, si occuperà di gestire la vendita in autonomia, della progettazione e della presentazione del parco cucine ai potenziali clienti. Per questa posizione si ricercano figure con comprovata esperienza nella medesima mansione, con attitudine orientata al risultato e con ottima conoscenza dei software di disegno 3d.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add-vendita-settore-cucine-169394/it/

OPERAI/E JUNIOR SETTORE CALZATURIERO

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore calzaturiero

La risorsa sarà inserita all'interno della manovia di montaggio e manovia di rifinizione.

Non si richiede esperienza soltanto disponibilità immediata e ottime doti di precisione e manualità.

Luogo di lavoro: Vinci

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaie-junior-settore-calzaturiero-166192/it/

HR ADMINISTRATION JUNIOR- AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

La risorsa avrà il compito di soprassedere alle attività di amministrazione del personale interno. Si occuperà della gestione delle presenze, del processo di onboarding in azienda, di predisporre e gestire la documentazione relativa alla contrattualistica del lavoro e degli eventuali registri e dell’archivio relativo alla normativa del lavoro.

Per questa posizione si ricerca una risorsa che abbia già maturato esperienza in ambito di uffici del personale o studi di consulenza del lavoro. completano il profilo ricercato ottime doti relazionali ed organizzative, forte orientamento al risultato, capacità di lavorare in team e buone abilità con Microsoft Excel e Word.

Luogo di lavoro: Fucecchio

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/hr-administration-junior-amministrazione-del-personale-169668/it/

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it.