Nuovo caso di violenza sessuale in Valdinievole, un arresto

Nuovo caso di violenza sessuale in provincia di Pistoia, sempre in Valdinievole. Una ragazza di Pistoia sarebbe stata vittima di abuso sessuale da parte di un 34enne di Montecatini Terme, finito ai domiciliari con braccialetto elettronico. I fatti sarebbero avvenuti ai primi di marzo in un parcheggio fuori da un locale a Chiesina Uzzanese.

La giovane era lì con le amiche. Avrebbe perso i sensi, pare a causa dell'alcol ingerito, e sarebbe stata accompagnata fuori dal 34enne. Si sarebbe risvegliata nell'auto dell'uomo, mentre era seminuda e l'altro stava abusando sessualmente di lei.

Portata dalle amiche in ospedale a Pistoia, avrebbe poi denunciato tutto ai carabinieri. Dall'ospedale sarebbe comunque partita la segnalazione per il codice rosso contro la violenza sulle donne. Le indagini dei carabinieri hanno portato al 34enne, finito poi ai domiciliari.

Pochi giorni fa era finita in cronaca un'altra notizia simile, avvenuta a Montecatini in estate. Due giovani avevano fatto bere una ragazza per poi violentarla: era avvenuto in estate, i due sono stati messi ai domiciliari ai primi di maggio.