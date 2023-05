Ballottaggio Pisa, per pochi voti Conti sfuma la rielezione diretta

Sarà ballottaggio anche a Pisa, dove per una manciata di voti non riesce il capolavoro a Michele Conti, sindaco di centrodestra uscente. Il 49,96% non basta, i 20.091 voti raggiunti non sono abbastanza per una vittoria al primo turno. Paolo Martinelli del centrosinistra sarà il suo sfidante annunciato, fermo al 41,12%. Il primo partito più votato a Pisa è ancora il Pd con il 23,5%, a seguire FdI con il 17,04% e la lista Conti Sindaco al 14,53%. Terzo partito più votato è la Lega con il 10,33%. Buoni risultati con la civica per Martinelli La città delle persone al 6,73%. Male il M5S con circa il 3%, alleato di Martinelli.