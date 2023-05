Aggredì Conte, 47 voti per l'editore no vax alle elezioni a Massa

Poche settimane fa è salito agli onori delle cronache per uno schiaffo all'ex premier Giuseppe Conte. Oggi fa la conta delle preferenze, che sono quarantasette.

Giulio Milani, editore e intellettuale no vax deluso dal M5S, era candidato alle elezioni comunali di Massa, dove si doveva eleggere il nuovo sindaco. Si andrà al ballottaggio, ma la lista di Milani è esclusa.

Lo stesso editore ha raggranellato solamente 47 voti all'interno della lista Massa Insorge, con candidato sindaco Marco Lenzoni. Per quanto concerne le preferenze, è il quarto in ordine di voti all'interno della lista. Massa Insorge ha ottenuto in totale l'1,52%.

Milani non sarà dunque eletto e la sua lista non figurerà in Consiglio comunale, dato l'esiguo numero di voti ottenuto, a fronte del clamore mediatico nato dopo lo schiaffo a Conte.