Canottieri Limite, Sostegni e Laganà convocati per gli Europei con la Nazionale

Leonardo Sostegni e Tommaso Laganà (cat.Under 19) ce l'hanno fatta, col quarto posto di sabato scorso nella regata selettiva di Piediluco sono stati convocati per fare parte della Squadra Nazionale che parteciperà Domenica 21 prossimo al Campionato Europeo di categoria a Brive la Gaillarde in Francia. Scenderanno in acqua nella specialità del quattro senza, la soddisfazione per l'obbiettivo raggiunto è tanta.

Per loro è la prima volta in azzurro, un traguardo meritato con tanta dedizione all'allenamento e tante rinunce. Limite è abituata a partecipare ad eventi internazionali coi suoi canottieri ciò nonostante sicuramente Domenica saranno in tanti a ritrovarsi nella sede sociale della Mollaia a tifare per i propri ragazzi che tra l'altro caso raro, non sono limitesi ma un empolese e un montelupino.

Le regate di Piediluco hanno fra l'altro messo in luce il singolista Ernesto Rabatti, anche lui in odore di Squadra Nazionale, che ha conquistato la grande finale della specialità gareggiando con vari campioni del mondo nelle corsie a fianco.

Sempre Rabatti conquista la finale anche sul doppio pesi leggeri dove si trova a sfidare il compagno limitese Dario Biondi anch’esso in finale, giungono rispettivamente sesto e settimo su due equipaggi misti. Netto miglioramento del due senza under 19 di Matteo Brunetti e Daniele Cecchi che un mese fa li vedeva fuori già dalle batterie di qualificazione, stavolta si guadagnano un ottimo quinto posto in finale B che fa ben sperare per la preparazione in vista dei prossimi campionati italiani.

Molto bene anche l'equipaggio Under 17 di Lorenzo Scaffi, Cesare Borlenghi, Francesco Strona, Elia Pieri Tommaso Prosperi che ha gareggia in o sia in "quattro con" che in "otto" vincendo due splendide medaglie d'argento con distacchi minimi dal vincitore. Un equipaggio che sta sorprendendo lo stesso staff tecnico e che stà continuando a crescere. Buone prospettive quindi per i prossimi campionati italiani in Giugno.

Fonte: Canottieri Limite