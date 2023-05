Vueling porta nuove rotte da Firenze: Bari e Düsseldorf

La compagnia Vueling, parte del gruppo IAG, ha annunciato le rotte per l'estate 2023, arrivando così a offrire 278 rotte verso 104 destinazioni in oltre 30 paesi. Per i prossimi mesi offrirà 53 nuove rotte rispetto all'estate 2019 e 22 rispetto al 2022, 9 delle quali disponibili per la prima volta.

La compagnia prevede di ritornare ai livelli di operatività del 2019 con una previsione di crescita annua del 9%, modificando la strategia delle connessioni basandosi sulla destagionalizzazione dell’offerta e sul maggiore impiego della flotta.

La stagione estiva di Vueling prevede una media di 700 voli giornalieri su tutta la rete, di cui circa il 60% in partenza dall'aeroporto di Barcellona, in cui è leader di mercato con il 42% dei voli.

Impegno sul mercato italiano

Per la stagione estiva 2023, la compagnia ha lanciato 2 nuove rotte per il mercato italiano: Firenze – Bari e Firenze – Düsseldorf, migliorando ulteriormente le connessioni nazionali e con il resto d'Europa. Riprende inoltre la rotta Firenze – Bilbao per la stagione estiva 2023 con due frequenze settimanali.

In questo modo, Vueling consolida la sua operatività in Italia con un totale di 44 rotte verso 24 destinazioni in 9 paesi.

Attualmente, Vueling offre collegamenti con 16 aeroporti italiani, con Firenze e Roma Fiumicino tra i più importanti, oltre a Torino, Venezia, Milano Malpensa, Pisa, Genova, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Lampedusa, Alghero, Olbia e Cagliari.

"La programmazione di quest'estate mantiene intatta la forza della compagnia, che si basa sui prezzi competitivi e convenienti grazie ai quali i nostri clienti possono raggiungere quasi 300 rotte in oltre 100 destinazioni” - commenta Carolyn Prowse, Chief Commercial, Customer, Strategy and Network Officer di Vueling - “Continuiamo a scommettere sulla nostra leadership in Spagna soprattutto negli scali di Barcellona e Bilbao, senza dimenticare l’impegno verso il consolidamento del nostro impegno internazionale, in particolare sugli scali di Londra-Gatwick e Parigi-Orly".