Al via i lavori per la realizzazione del parcheggio della scuola d’infanzia di Casini a Quarrata

Sono partiti i lavori per la riqualificazione degli spazi e delle pertinenze esterne (area a giardino, percorsi pedonali, accessibilità al plesso scolastico) di via Falcone e Borsellino della scuola d’infanzia dei Casini.

Il costo complessivo dei lavori, assegnati all’impresa GRUPPO BCM SRL di Scandicci, è di 251.327,35 euro. Complessivamente, la superficie delle aree su cui si andrà ad operare è pari a circa 4.000 mq.

L’intervento si pone come primo obiettivo quello di migliorare l’accessibilità al plesso scolastico, sia da un punto di vista carrabile che pedonale.

La via Falcone e Borsellino è stata infatti individuata come via preferenziale di ingresso alla scuola, essendo tale viabilità posta in situazione di maggior sicurezza rispetto all’intensità ed alla pericolosità del traffico presente invece in maniera rilevante lungo la Via Statale, dove si trova allo stato attuale l’ingresso principale al plesso scolastico.

Come secondo obiettivo invece, ma non certo meno importante, il progetto mira alla riqualificazione e all’ampliamento sia del parcheggio (che verrà dotato di posti auto in più e maggior spazio di manovra per gli autobus) che degli spazi verdi, con la realizzazione di percorsi pedonali, marciapiedi e un’adeguata rampa, conformemente alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, che collegherà i nuovi marciapiedi con la corte aperta situata al centro del fabbricato scolastico.

Si prevede anche la realizzazione di nuovo muro di recinzione con ringhiera e la creazione di cancelli di ingresso dal lato di Via Falcone e Borsellino.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa