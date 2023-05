Art-Motorsport 2.0, tutto pronto per il Rally dell'Abetone

Nuovi impegni in vista per Art-Motorsport 2.0, che in una stagione ricca di sfide agonistiche si appresta ad affrontare il 40° Rally degli Abeti e dell'Abetone, in programma sabato 20 e domenica 21 maggio.

Sulle strade della montagna pistoiese, con la gara valida come terzo round della Coppa Rally di Zona 6, il sodalizio presieduto da Giuseppe Artino giocherà a tre punte, e l'equipaggio più atteso sarà senz'altro quello composto da Leopoldo Maestrini e Gioia Boddi. L'equipaggio si schiererà ai nastri di partenza con la Citroen C3 Rally2, e l'obiettivo sarà senz'altro quello di inserirsi nella sfida di vertice, riscattando la sfortuna che li ha attanagliati nelle ultime uscite e, al tempo stesso, preparare nel migliore dei modi il Rally del Taro, prossimo impegno di IRC, obiettivo stagionale del pilota di Scarlino.

In top class, con la Skoda Fabia Evo Rally2, ci sarà anche Nicola Fiore. Nuovamente affiancato dalla lucchese Jasmine Manfredi, il pilota fiorentino torna sulla vettura boema dopo il debutto stagionale al Valdinievole, dove ha svolto una gara in crescendo, pertanto l'Abeti sarà l'occasione giusta per affinare ulteriormente la confidenza con la vettura e puntare ad un risultato di pregio.

Reduce anche lui dal Valdinievole, la sua gara di casa, Luca Fagni tornerà al volante della Renault Clio S1600, dividendola con Sara Vestrucci. Il pilota di Lamporecchio darà la caccia al primato tra le due ruote motrici, puntando forte sulla conoscenza della vettura, già utilizzata in più occasioni nelle scorse stagioni, e quindi si candida al ruolo di favorito del contesto dedicato alle “tuttoavanti”, gettando un occhio anche all'assoluta.

"Ci siamo, una nuova sfida ci attende - le parole di Giuseppe Artino, presidente di Art-Motorsport 2.0 – Vista la qualità dei nostri portacolori in gara, puntiamo ad emergere nella classifica delle scuderie e, perchè no, sognare anche un successo assoluto. I nostri ragazzi sono carichi e desiderosi nel fare bene, con la motivazione in più di poter dedicare un bel risultato a Nico, fidanzato di mia figlia Noemi nonché parte integrante della nostra famiglia sportiva, che nei giorni scorsi ha perso il papà. Doveva essere al via anche mio figlio Luca, ma proprio per questo fatto ha scelto, per rispetto, di rinunciare alla gara: Art-Motorsport 2.0 esprime ancora vicinanza a Nico, e speriamo di potergli dedicare qualcosa di importante."

Il 40° Rally degli Abeti e dell'Abetone si articolerà su due giornate di gara: sabato 20 si disputeranno i primi tre tratti cronometrati, due passaggi sui 9,75 km de “Le Torri” inframezzati dalla PS “Dynamo Camp” di 4,11 km, mentre domenica 21 saranno in programma altre quattro prove speciali, “Piteglio” di 7,32 km e “LimAbetone Memory” di 13,30 km, entrambe da ripetersi due volte, per un totale di 7 sfide al cronometro e 64,85 km competitivi, sul totale di 235,99 km. Partenza ed arrivo da Piazza Matteotti a San Marcello Pistoiese, dove la bandiera a scacchi sventolerà dalle 16.45.