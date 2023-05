Ballottaggio, Conti: "Non ci fermiamo, tanto affetto intorno a me"

“In ballo adesso non c’è il voto per un esperimento, un laboratorio o un cantiere politico, ma esclusivamente la scelta sulla persona più adatta ad amministrare la città nei prossimi cinque anni. Rispetto a questo, i pisani al primo turno hanno già dato una chiara indicazione e il 28 e 29 maggio verrà sicuramente confermata”.

Così il candidato Sindaco di Pisa Michele Conti che in vista del ballottaggio prosegue gli incontri con i cittadini e nei quartieri. Ieri pomeriggio a Marina in piazza delle Baleari.

“Noi non ci fermiamo. Quello che percepisco e che non ho mai smesso di sentire in queste ore è il calore, l’affetto e la voglia di andare a votare dei pisani per confermare il sostegno alla mia candidatura e alla nostra amministrazione”, aggiunge Conti.

I prossimi appuntamenti con Michele Conti. Questo pomeriggio (giovedì 18 maggio) alle ore 18.30 incontro con i cittadini al bar Lilli in via Aurelia, mentre dalle ore 16 alle ore 19 in Largo Ciro Menotti allestimento di gazebo accanto alla PAM. Venerdì 19 maggio, dalle ore 10 alle ore 13, gazebo in Corso Italia davanti alla banca e dalle ore 16 alle ore 19 in Largo Ciro Menotti.