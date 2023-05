Centri estivi dai 3 ai 17 anni, Fucecchio apre le iscrizioni

Anche per l'estate 2023, nei mesi di giugno e luglio, il Comune di Fucecchio organizza centri ed attività estive per bambini e ragazzi. Sono veramente tantissime le offerte ludico-formative rivolte a due ampie fasce di età: dai 3 agli 11 anni e dai 12 ai 17 anni. Vediamo le proposte nel dettaglio:

Centri estivi per bambini dai 3 agli 11 anni

I centri estivi per bambini si svolgeranno dal 3 al 28 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30, e saranno suddivisi in due diverse fasce di età. I centri estivi per i bambini da 3 a 5 anni si terranno presso le scuole dell'infanzia “Il Pesciolino Arcobaleno” (via Ariosto), “Il Girotondo” (via Trento) e “Il Paese Dei Balocchi” (via Pesciatina Pinete), mentre i centri estivi per i bambini da 6 a 11 anni si svolgeranno presso la scuola primaria "Giosuè Carducci" (piazza XX Settembre).

Le iscrizioni saranno aperte dal 22 al 31 maggio e dovranno essere effettuate esclusivamente online compilando il modulo di domanda disponibile sul Portale Genitori, accessibile solo attraverso SPID, CNS e CIE. Le domande verranno accolte in ordine di arrivo e sarà data precedenza ai bambini residenti o che abbiano frequentato le scuole del Comune di Fucecchio nell'a.s. 2022/2023. Il costo totale dei centri estivi è di 180 euro (frequenza di 4 settimane) e il pagamento deve essere effettuato tramite il portale Simeal. Sono previste riduzioni del 50% per famiglie con ISEE minorenni inferiore o pari ad 11 mila euro e per la frequenza del secondo figlio e per i figli successivi.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Scuola al numero 0571 268504/401.

Attività estive per ragazzi dai 12 ai 17 anni

I centri estivi organizzati dal Centro Giovani Sottosopra del Comune di Fucecchio per ragazzi da 12 a 17 anni si svolgeranno dal 12 giugno al 28 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 (attività a pagamento) e dalle 16 alle 19 (attività gratuite su iscrizione).

Le attività mattutine saranno così strutturate:

Settimana 12-16 giugno - “Una settimana da padulano”, presso il Casotto del Sordo a Massarella: alla scoperta del Padule e delle antiche tradizioni.

Settimana 19-23 giugno - “Tra borghi e castelli”, ritrovo al Centro giovani Sottosopra e spostamento: trekking in natura sugli antichi tracciati della Via Francigena e della Romea Strata.

Settimana 26-30 giugno - “Turisti per caso”, ritrovo al Centro giovani Sottosopra e spostamento: alla scoperta dei tesori artistici museali dei Comuni del Valdarno e dell’Empolese.

Settimana 3-7 luglio - “Melavevigiadetto”, presso il Centro giovani Sottosopra: laboratorio di giornalismo giovanile e redazione web.

Settimana 10-14 luglio: “A che gioco giochi?”, presso il Centro giovani Sottosopra: alla scoperta dei tesori artistici museali del Valdarno e dell’Empolese Valdelsa tra visite e cacce al tesoro urbane.

Settimana 17-21 luglio - “Ciak si gira”, presso il Centro giovani Sottosopra: laboratorio di creazione video e sceneggiatura cinematografica.

Settimana 24-28 luglio: “C'era una volta”, presso il Centro giovani Sottosopra: laboratorio di podcasting per creare un podcast dalla A alla Z.

Durante il pomeriggio, su iscrizione e gratuitamente, saranno invece previste attività di sport, giochi di ruolo, cittadinanza attiva, trekking urbano e passeggiate in natura.

Le iscrizioni saranno aperte dal 22 maggio al 9 luglio e dovranno essere effettuate esclusivamente online compilando il modulo di domanda disponibile sul Portale Genitori, accessibile solo attraverso SPID, CNS e CIE. I laboratori realizzati in orario mattutino hanno un costo di 45 euro a settimana e il pagamento deve essere effettuato tramite il portale Simeal. Sono previste riduzioni del 50% per famiglie con ISEE minorenni inferiore o pari ad 11 mila euro e per la frequenza del secondo figlio e per i figli successivi. La partecipazione alle attività pomeridiane è gratuita ma deve essere presentata l'iscrizione attraverso il portale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Informagiovani al numero 0571 268408/23331 o scrivere alla mail politichegiovanili@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa